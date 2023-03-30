美日荷「卡脖」 中晶片設備進口暴跌 中使嗆：不會忍氣吞聲

荷蘭艾司摩爾（ASML）在頂級半導體晶片生產和供應鏈中占關鍵位置。圖為艾司摩爾公司員工組裝光刻機。(路透)

美國政府愈逼愈緊的先進晶片 （芯片）技術貿易限制，效果逐漸展現。日本 經濟新聞報導，美國、日本、荷蘭輸往中國的晶片製造設備，在去年出現三年來首度下滑。

日經引用貿易等資料指出，去年第4季（10月到12月），以價值計算，日本出口到中國的半導體製造設備年減16%，美國輸往中國的晶片製造設備年減率更高達50%，荷蘭的相關出口也比去年同期減少44%。同期間，日本輸往其他地區的晶片製造設備則是年增26%，美國亦有10%成長。

日本、美國和荷蘭，是全球主要晶片製造設備的供應國，市場領導業者有艾司摩爾、應用材料、東京威力科創等。

日經說，先前主要是美國壓力，現在日本與荷蘭自己也正在考慮設限，所以預期半導體供應鏈 會有更進一步的混亂。

根據中國媒體報導，2022年全年中國進口晶片製造設備年減15%至347億美元，是三年來首見減少；下降的趨勢延續進到今年。今年1月與2月的進口年減幅度加深至21%。

除了美國去年10月禁止高階晶片製造設備與軟體輸往中國，北京自己的新冠清零封鎖，加上半導體市場2022年下半也走弱，都令中國的生產活動與資本投資大幅挫低。

美國總統拜登已敦促日本與荷蘭管制輸往由中國的晶片製造設備。荷蘭國貿部長Liesje Schreinemacher最近表示，荷蘭最快今年夏天就會增加一些管制條件。日本經濟產業大臣西村康稔則是說，日本會參考其他國家的做法，採取妥善措施。

此外，中國駐荷蘭大使談踐近日接受荷蘭媒體採訪，對於半導體出口限制，談踐警告荷蘭內閣稱：施行禁令會破壞中荷關係；中國「不會忍氣吞聲」；隔斷中國這個全球最大的市場也必將危及荷蘭在晶片技術方面的領先地位。

談踐表示，美國及其盟友的做法違反了國際貿易規則，破壞全球供應鏈穩定，中方堅決反對這種行為。荷政府出台有關措施，將對雙方經濟合作和雙邊關係產生負面影響。荷蘭對半導體出口實施限制將破壞荷支持自由貿易的良好信譽，「希望荷方能夠做出正確的決定。」

談踐也駁斥荷蘭光刻機出口中國、可能對西方國家構成軍事威脅的說法。他表示，問題的本質是美國向盟友施壓以遏制中國，停止或減緩中國高科技產業的發展。「荷蘭此前已經停止了最先進的EUV光刻機的出口，DUV光刻機並不是那麼先進，我們用它做存儲晶片，不用於軍事用途。」