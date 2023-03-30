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中美大象打架 殃及小草 中駐美代辦：將使世界陷入混亂

中國新聞組／北京30日電
中國駐美使館臨時代辦徐學淵近日強調，「中美如同兩頭大象，打起架來會殃及大片小草」。（圖／取自中國駐美使館官網）
中國駐美使館臨時代辦徐學淵近日強調，「中美如同兩頭大象，打起架來會殃及大片小草」。（圖／取自中國駐美使館官網）

北京與華府的關係在偵察氣球事件後大受衝擊，北京也遲未派新任大使赴美。中國駐美使館臨時代辦徐學淵近日強調，「中美如同兩頭大象，打起架來會殃及大片小草」，若雙方各行其是甚至逆向而行，將使世界陷入分裂甚至混亂。菲律賓前總統艾若育則認為，面對不利因素，中國有能力應對經濟面臨的任何壓力；中國的崛起是不可阻擋的。

中國駐美使館官網29日公布徐學淵日前在「杜克-北卡中國領導力峰會」上的演講指出，美國曾是全球化的宣導者，自然也是受益者，中國曾是一名後來者，依靠勤奮好學而取得巨大進步，「老師本應為學生的成功感到高興，但美國卻充滿失落與憤懣，以至於後悔把中國領入全球化，執意阻撓中國進一步發展，這是中美關係當前面臨嚴重困難的根本原因之一」。

她強調，合作共贏是1979年雙方建交以來雙邊關係的真實寫照，「中美兩國從未像今天這樣擁有如此廣泛的共同利益」。她舉例，雙邊貿易額近7600億美元、超過7萬多家美國企業在中國投資興業、中國留學生是美國最大的留學生群體，人數高達29萬。

徐學淵並指出，「中美能否處理好雙邊關係，攸關世界前途命運。作為世界前兩大經濟體，中美如同兩頭大象，打起架來會殃及大片小草。中美在全球化等事關人類進步和發展的重大問題上，如果中美各行其是甚至逆向而行，將使世界陷入分裂甚至混亂」。

另北京日報報導，正在海南參加博鰲亞洲論壇2023年年會的菲律賓前總統艾若育指出，當前菲中兩國一定能重現她執政時期菲中關係的「黃金時代」。菲律賓總統小馬可仕的表態已經為菲中關係指明了道路，在雙方領導人達成共識後，剩下的就是雙方政府部門為實現目標而共同努力了。

艾若育並表示，「一帶一路」為菲律賓等發展中國家提供了至關重要的幫助。面對不利因素，中國有能力應對經濟面臨的任何壓力。中國的崛起是不可阻擋的，這是當今世界的重要趨勢之一。

北京 中國留學生 一帶一路

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