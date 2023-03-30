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美智庫：美中新冷戰已打響 稱北京異於蘇聯「更危險」

中國新聞組／北京30日電
美國總統拜登(右)、中國國家主席習近平(左)近來動作頻頻，被視為中美兩國爭奪國際領導權。(美聯社資料照片)
美國總統拜登(右)、中國國家主席習近平(左)近來動作頻頻，被視為中美兩國爭奪國際領導權。(美聯社資料照片)

中美關係嚴重惡化之際，中國國家主席習近平宣示的「新秩序」和美國總統拜登倡議的「民主峰會」互別苗頭，被解讀是中美正如火如茶爭奪國際領導權。美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）近日發布報告稱，美中之間已打響新一輪冷戰，且中國是「比蘇聯在其權力巔峰時更具能力、更危險的對手」，籲美必須動員全社會力量迎戰中國威脅。

美國之音引述傳統基金會這次報告明確指出，雖然和上一場的冷戰形式截然不同，就像中國是一個不同於蘇聯的對手一樣，但美中兩國關係實質已經「越來越具有冷戰的所有特徵」，意味著冷戰已經打響。中國自己多年來一直採用冷戰策略和戰術對抗美國，卻動輒指責美國有冷戰思維。報告並指中國「是一個比蘇聯在其權力巔峰時更具能力、更危險的對手」。

報告同時提出100項建議，包括呼籲行政部門拒絕向中國政府提供國防部資助的研究項目，取消在美國境內的所有中國警察站，禁止像TikTok這樣的中國所有應用程序，並對中國在美土地購買實施更嚴格的控制等。

另美國總統拜登倡議的第二屆民主峰會3月28日拉開帷幕，報導指出，美國的目的是「搭建一個大帳篷」，為了與俄羅斯領導人普亭和中國領導人習近平最近展示的新秩序「聯盟秀」形成對比。

另中國青年報報導，哈佛大學肯尼迪學院創始院長格雷厄姆·艾利森昨天在博鰲亞洲論壇2023年會上談到「修昔底德陷阱」時表示，他認為，中美雙方需要不斷的努力來管控動態的矛盾，避免全球經濟面臨大蕭條和金融危機的風險。「（這樣）我們就可以避免歷史重演」。

「修昔底德陷阱」是指一個迅速崛起的大國與處於主要統治地位大國之間存在的危險態勢，後來被引用、延伸為迅速崛起的中國有可能取代美國的統治地位。 

艾利森在會上表示，理性的大國領導人應該考慮好，究竟是選擇相互競爭還是相互合作，而且需要列出一個很長的清單，仔細考慮在各個領域的競爭與合作選擇。「我們首先要保持各國的生存，這本身就是促進合作的強有力動力，然後再管控好競爭關係」。

另據觀察者網，劍橋大學高級研究員馬丁·雅克也在會上表示，從2007、2008年開始，中國就是全球經濟增長最大的貢獻國，超過了美國。「中國現在實際上取代了美國的地位，成為全球投資的領導者、領先者」。

拜登 民主峰會 習近平

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