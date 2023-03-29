博鰲論壇焦點人物 李顯龍3訪廣東 愛唱華語老歌

2014年，李顯龍考察中新廣州知識城。（取材自南方日報）

新加坡 總理李顯龍27日中午抵達廣州，對中國展開為期6天的正式訪問。訪華期間參加博鰲論壇，也參訪廣州與北京 。李顯龍與廣東淵源頗深，這是他第三次以新加坡總理身分訪問廣東，他愛唱粵語童謠也愛秀華語老歌，而照顧他十多年的「順德姑太」退休 後返回中國養老，李顯龍也曾寄上全家福、燕窩給老人。

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南方日報報導，改革開放以來，中星各領域各層次交往十分頻密，李顯龍曾多次訪華，而廣東也經常會列進他的訪華行程中。

早在1991年，李顯龍就曾到廣東考察訪問。就任新加坡總理後，李顯龍第一次訪問廣東是在2006年10月，一行人參觀了廣州開發區科學城。

2014年9月，李顯龍開啟第二次訪粵之行。隨行來訪的經貿代表團包括交通部長、總理經濟合作特別顧問、貿易與工業部長、駐華大使等在內約50人。他曾表示「每一次來廣東，都能看到新變化」。

報導指出，李顯龍不僅能熟練運用華語、英語、馬來語，對於粵語、客家話、潮汕話等各種方言也十分熟稔。他還曾在2003年國際潮團聯誼年會上風趣地說道：「我不是潮汕人，是大埔客，不過茶陽和大埔都靠近潮汕，所以有人說我名義上是潮汕人」。

2021年8月29日，正值新加坡國慶，他在使用華語發表演說時，唱起了一首老一輩新加坡華人耳熟能詳的華語歌曲「春天裡」。他曾在多個場合一秀歌喉，「往事只能回味」、「我是一隻小小鳥」、「月亮惹的禍」…都在他的華語老歌歌單中。

據報導，陪伴李顯龍十多年的的保母歐陽煥燕也是廣東人，她在李家工作40年，從李顯龍牙牙學語起，一直陪伴到他離家赴英國劍橋留學。