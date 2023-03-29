中拚人民幣國際化 完成首單LNG採購

上海油氣交易中心平台28日完成中國國內首單以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購交易。(路透資料照片)

中國能源公司中海油與法國企業道達爾能源28日通過上海石油天然氣 交易中心平台完成中國國內首單以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購交易，這也是上海石油天然氣交易中心開展油氣貿易人民幣結算的嘗試。意味著人民幣國際化工作再往前一步。

上海市發改委總經濟師陳國忠表示，上海油氣交易中心聯手中海油開展國際LNG貿易人民幣結算，是中國油氣市場化改革的一件大事，有利於促進國際國內市場對接和國內外兩種資源高效循環，對於發揮市場配置資源具決定性作用，推動上海從能源資源的末端轉為能源貿易鏈中心節點。

上海石油天然氣交易中心董事長、中國經濟信息社副總裁郭旭說明，交易中心自2020年8月28日推出國際LNG交易業務以來，推動多幣種計價、結算以及打通跨境貨款支付，這次以人民幣結算是一次重要嘗試。

目前人民幣是全球第五大支付貨幣 、第三大貿易融資貨幣、第五大國際儲備貨幣，人民幣外匯交易在全球市場份額增至7%。中國官方近年來持續推進人民幣國際化工作，這幾年隨著國際金融市場波動，人民幣也成為避險的工具。而在匯改之後，人民幣匯率的彈性也增強。

統計顯示，2022年中國進口原油超過5億噸，進口天然氣超過1億噸，其中進口LNG 6344萬噸，進口油氣規模持續擴大，且進口來源也增多，這促成買賣雙方嘗試用人民幣來結算。

公開資料顯示，上海石油天然氣交易中心由上海市人民政府批准，由新華社、中國石油、中國石化、中國海油、中國華能、申能集團、北京燃氣、中國燃氣、港華燃氣、新奧能源共同組建的油氣交易平台。去年上海石油天然氣交易中心天然氣雙邊交易量達到928.58億立方公尺。