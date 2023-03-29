中比肩IMF 紓困「帶路」國達2400億美元

參與中國「一帶一路」倡儀的國家陸續爆發債務危機。（美聯社）

路透報導，根據28日公布的報告，中國2008年至2021年間斥資2400億美元紓困22個開發中國家。隨著更多國家難以償還花在建設「一帶一路 」基礎設施的貸款 ，中方的紓困金額近年來向上飆升，意味著中國實際上已建立了一套與IMF（國際貨幣 基金）和其他西方機構並立的國際救助貸款新系統。

紐約時報指出，中方正在成為提供緊急資金給債台高築國家的新重量級角色，迎頭趕上作為救命稻草的國際貨幣基金。不過，中國已經貸出數千億美元，在開發中國家建設基礎設施，但隨著許多計畫未能支付預期的財務紅利，放貸自從2016年以來逐漸減少。

一帶一路「債務陷阱」再度成為熱議的話題。中國外交部發言人毛寧28日在記者會上對於一帶一路債務陷阱表示，受諸多外部因素的影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升，「一些人借機炒作所謂中國的債務陷阱，貸款不透明，向中國潑髒水，我們絕不接受」。

毛寧強調，中國「按照市場規律和國際規則行事」，尊重有關國家意願，從來沒有強迫任何一方借款，從未對任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件，更不尋求任何政治私利。同時，中國重視債務的可持續性問題，與有關國家合作發布了「『一帶一路』融資指導原則」，債務可持續性分析框架，助力共建國家提升債務管理能力。

她並表示，迄今為止，沒有任何一個合作夥伴國家認可所謂「中國債務陷阱」的說法，中國始終盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔。而中國國家主席習近平2021年宣布的從國際貨幣基金組織增發給中國的特別提款權中，拿出100億美元轉借給非洲國家，「有關工作正在積極推進」。

她提到，世界銀行統計顯示，發展中國家主權債務中多邊金融機構和商業債權人占比超過八成，「當務之急是這些機構按照共同行動公平負擔的原則參與債務處理」。

此外，前世界銀行行長金墉28日在博鰲亞洲論壇表示，擔憂債務陷阱的對話演進方向是「反中國的」，因為在談到以債務讓一些國家陷入到陷阱當中時，也要關注相關國家當地的基礎建設，要關心如何讓這些國家還債的問題。

金墉說，「對世界銀行而言，我們從來都是非常敏感的，你如果債務太多就會陷入麻煩。可是另一方面而言，這些國家的首腦都會對我說，經濟如果不發展的話這些債怎麼還？ 」

金墉指出，對於整個國際社會而言，必須要面對債務危機，但同時也要面對其他的一些危機：像是沒有資金來源的危機，能源危機等等，而且這些都是不會消失的危機。