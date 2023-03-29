博鰲論壇年度報告 中強勁復甦 助亞洲抗外部衝擊

博鰲亞洲論壇2023年年會「一帶一路：共享發展機遇」分論壇28日在海南博鰲舉行。（中新社）

博鰲亞洲論壇2023年會28日於海南博鰲展開，會中發布的年度報告題為「亞洲經濟前景及一體化進程」。報告認為，中國經濟的強勁復甦將為亞洲經濟體有效應對外部衝擊提供助力。報告指出，今年在世界經濟放緩和全球化遭遇風險的背景下，預計亞洲經濟整體繼續復甦，亞洲經濟體加權實際國內生產總值（GDP）增長率為4.5%，較去年的4.2%提升，成為黯淡世界經濟的亮點。

香港 大公報報導，IMF分析顯示，中國經濟增速每提高1個百分點，亞洲其他地區的產出就會增加約0.3%。

據報導，中國亞洲經濟發展協會執行會長劉紅路表示，全球經濟發展進入了「亞洲時刻」，在這個新的發展機遇中，香港可起到重要的「中繼點」作用。劉紅路解釋說，香港有很多企業家在東南亞 也有經營，在信息和人才上有着相當的優勢；另外，香港是全球最大的離岸人民幣結算中心，未來在亞洲各國的貿易往來中，以人民幣為結算貨幣的比例會越來越高，將有大量資金的流入流出。

報告顯示，今年全球經濟成長預期將有所上調但仍相對疲弱，亞洲經濟體的外需將面臨不利影響。全球通膨率預計將從去年的8.8%，降至今年的6.6%。全球食品價格持續下行，世界經濟增長的環境有所改善。

報告提及，在防疫控管解除後，亞洲就業 形勢或好於預期。此外，亞洲今年通膨壓力有望減緩，同時外貿貨貿仍快速成長，全年將呈「前高後低」形勢。

報告預估，今年亞洲生產、貿易、投資一體化和金融融合進程將加快。亞洲經濟體抗外部衝擊能力、產業鏈重構與韌性、應對氣候變化，以及區域貿易協定落實，是四大重點。

本屆博鰲亞洲論壇年會為新冠疫情後首次線下舉辦，博鰲論壇秘書長李保東指出，初步統計共有來自50多個國家和地區的2000多名代表、92位各國部長級高官和前政要，及眾多商界領袖與會。