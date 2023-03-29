加拿大失火案 31歲中國學者遺體找到

中國學者吳岸在加拿大蒙特婁日前發生的火災中喪命。 （取材自每日經濟新聞 ）

加拿大 蒙特婁日前發生一起火災，一棟內部經營Airbnb短租套房的建築突發5級大火，造成7人死亡，其中包含一名中國學者吳岸。吳岸年僅31歲，她的父母急忙從中國趕赴加拿大，吳岸的友人稱這起事故中，房東 、Airbnb和政府部門都有不可推卸的責任。

綜合媒體報導，吳岸來自美國加州大學 聖地牙哥分校，是一位神經學學者。她來到加拿大蒙特婁，是為了參加2023年度計算與系統神經科學 (COSYNE) 頂會。

吳岸原本居住在學術研討會預訂的酒店，但在3月14日研討會結束後，她通過Airbnb預訂了一晚(15日-16日)事發建築三樓的一個房間，以方便在16日前往機場，沒想到當晚這棟建築物突發大火，吳岸租住的房間被完全燒毀。

3月24日，中國駐洛杉磯總領館微信公眾號發布了吳岸在火災中失蹤的消息。時至27日，當地警方在火場中發現了第六和第七具屍體，其中包括中國學者吳岸。

吳岸父母近日已從中國赴加拿大，她的友人在籌款網站上發起一項募捐活動以幫助其父母善後，目前籌得近6萬美元。

對於女兒去世的消息，吳岸的父親回應稱，目前仍不知消防何時能清理完現場，並讓警方接手勘察火災原因。「我打算明天與相關人員商量，去趟市政府，找下市長，至少我要表達下態度」。吳岸的友人也表示將就此事問責，房東、Airbnb和政府相關部門都有不可推卸的責任。

報導指出，加拿大警方和市政府日前證實，該建築內存在非正規的短租房。短租網絡平台Airbnb已表示，將撤除魁北克省內未獲政府批准的房源。火災原因仍待調查。

該建築一名租戶表示，建築內的15個單元只有三個是年租，其餘全是用於Airbnb短租。該租戶還透露，樓裡的許多房間並沒有窗戶或逃生出口。