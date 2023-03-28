日本藥廠員工被捕 中國證實涉當間諜

中國外交部發言人毛寧證實3月逮捕的日本男子涉嫌從事間諜活動，被採取刑事強制措施，已通報日方，並喊話日本加強對公民的教育和提醒。（歐新社）

中國外交部發言人毛寧27日證實，中方有關部門3月間對一名「涉嫌從事間諜 活動」的日本 公民採取刑事強制措施。日本安斯泰來製藥（Astellas Pharma）發言人27日稱，被捕的日本男子為該藥廠員工。日本政府要求盡快放人，允許日本領事探視。

據澎湃新聞報導，有日本媒體27日在中國外交部記者會上要求證實一名日本男子上周在北京 被捕，並說明被捕原因和相關情況。

毛寧回應，中方有關部門3月依法對一名日本公民採取了刑事強制措施，進行審查。這名日本公民「涉嫌從事間諜活動」，違反中國刑法、反間諜法。中方已按照維也納領事關係公約和中日領事協定的相關規定，通報日本駐中國使館。她並稱，近年來日本公民類似案件屢有發生，日方應加強對本國公民的教育。

日本媒體日前報導，一名50多歲日本男性3月間因被控違反中國法律在北京市被捕。事後得知，這名男子的身分是日本安斯泰來製藥在中國分公司的幹部。日前在結束外派準備返回日本前被捕。

日本時事通訊社報導，被捕男子是藥廠高層。據悉，2015年以來，至少17名日本人因間諜活動被拘留。