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「與美鬧翻 哪國會挺中?」 傅瑩籲中國人想清楚 文章被刪

中國新聞組／北京28日電
中國外交部前副部長傅瑩日前發表演講時呼籲中國人想清楚，中美一旦決裂，有沒有國家會「站到中國一邊」？(取材自維基百科)
中國外交部前副部長傅瑩日前發表演講時呼籲中國人想清楚，中美一旦決裂，有沒有國家會「站到中國一邊」？(取材自維基百科)

前中國外交部副部長傅瑩傳出日前發表演講時呼籲中國人想清楚，中美一旦決裂，有沒有國家會「站到中國一邊」？傅瑩言下之意指中美若鬧翻，沒有國家會願意與中國站隊，「別總把精力放在唱衰美國上，沒必要互踩。」轉述傅瑩演講的貼文發布沒多久，便遭刪除。

中央社報導，旅居美國的前中共中央黨校教授蔡霞昨天在推特（Twitter）上披露，傅瑩日前在一場論壇上發表演講，內容是對中美關係作出最新判斷與期望，事後則被中國網友節錄，並於26日在微信上發表。

根據蔡霞引用的微信節錄內容，傅瑩在演講中表示，中國人（對中美關係）要「用自己腦袋想清楚，一是要自己想清楚，二是要和美方討論清楚」。

傅瑩指出，「中國人要想清楚：中美鬧到決裂或分道揚鑣，有沒有國家會選邊站到中國一邊？我們到底要什麼？我們應該做什麼」？

據報導，她並針對中國官方經常宣傳的美國「越來越衰落」論調說，「美國是不是衰落了，這是美國自己的事，中國決定不了美國衰落，也不會因為你天天說人家衰落，人家就會真衰落」。

傅瑩還說，「中國自己的事情、自己的問題也很多，別總把精力放在唱衰美國上，沒有必要相互踩。中美兩個大國現在既需要解決好本國自己的問題，也需要相互合作並幫助世界，這才是大國風範」。並在文末強調中美能「重歸於好」。

報導指出，傅瑩的文章發表後，昨天上午卻已被微信刪除，畫面顯示「此內容因違規無法查看，接相關投訴，此內容違反『互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定』」。

傅瑩1953年生，內蒙古人，出身中國外交系統，歷任駐菲律賓大使、中國外交部亞洲司長、駐澳洲大使、駐英國大使，2009至2013年任外交部副部長，2013至2023年3月任全國人大外事委員會正副主任委員，2020年後兼任北京清華大學戰略與安全研究中心主任至今，是知名中國外交官。

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