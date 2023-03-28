季辛吉：中美若二次冷戰 會讓文明倒退 將比首次更危險

美國前國務卿季辛吉表示，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多。（路透資料照片）

美國前國務卿 季辛吉日前接受西班牙「世界報」採訪時表示，若中美發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多，「中美之間的戰爭即使不會摧毀文明，也會讓文明倒退」。他認為，在防止「災難性衝突」方面，美國和中國有著「最低限度的共同義務」。

觀察者網引述世界報報導，季辛吉在訪問中表示，「第二次冷戰」可能會在「相互競爭」的陸美兩國間發生。他指出，兩國擁有的資源相當，在第一次冷戰的美國和蘇聯間，則不存在這樣的對等性。

他認為，隨著人工智慧（ＡＩ）等先進技術發展，陸美具備的破壞能力同樣強於美蘇冷戰時期。

因此季辛吉警告，若中美發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰更加危險。此外，他還聲稱，華府和北京 已成為對手，不應該指望後者接受西方要求。

季辛吉此前曾多次呼籲中美兩國需相互理解，避免發生衝突。今年1月18日，他在美國中國總商會2023年農曆年頒獎晚宴上發表視訊講話說，近50年來美中關係總體朝著積極和建設性方向發展，以對話克服分歧，挑戰也基本得到有效管控。

但季辛吉憂心表示，當兩種不同文化相互審視時，有時不可避免會產生擔憂。他呼籲中美充分地理解彼此，運用智慧、政治遠見和歷史經驗，推動雙邊關係朝著良性方向發展。季辛吉強調，兩國合作不僅利於雙方，還能惠及人類，而衝突和對抗則只會導致災難。

此外，2022年9月19日，時任中國外長王毅 在紐約會見季辛吉。王毅稱美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。

王毅當時稱季辛吉曾警示，中美關係已經處在「冷戰的山腳」。中美之間若爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。