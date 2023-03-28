我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛國、信仰不再是主流價值 43%認為金錢最重要

遏制哄抬油價 加州立法通過 全美首例

季辛吉：中美若二次冷戰 會讓文明倒退 將比首次更危險

中國新聞組／北京28日電
美國前國務卿季辛吉表示，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多。（路透資料照片）
美國前國務卿季辛吉表示，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多。（路透資料照片）

美國前國務卿季辛吉日前接受西班牙「世界報」採訪時表示，若中美發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多，「中美之間的戰爭即使不會摧毀文明，也會讓文明倒退」。他認為，在防止「災難性衝突」方面，美國和中國有著「最低限度的共同義務」。

觀察者網引述世界報報導，季辛吉在訪問中表示，「第二次冷戰」可能會在「相互競爭」的陸美兩國間發生。他指出，兩國擁有的資源相當，在第一次冷戰的美國和蘇聯間，則不存在這樣的對等性。

他認為，隨著人工智慧（ＡＩ）等先進技術發展，陸美具備的破壞能力同樣強於美蘇冷戰時期。

因此季辛吉警告，若中美發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰更加危險。此外，他還聲稱，華府和北京已成為對手，不應該指望後者接受西方要求。

季辛吉此前曾多次呼籲中美兩國需相互理解，避免發生衝突。今年1月18日，他在美國中國總商會2023年農曆年頒獎晚宴上發表視訊講話說，近50年來美中關係總體朝著積極和建設性方向發展，以對話克服分歧，挑戰也基本得到有效管控。

但季辛吉憂心表示，當兩種不同文化相互審視時，有時不可避免會產生擔憂。他呼籲中美充分地理解彼此，運用智慧、政治遠見和歷史經驗，推動雙邊關係朝著良性方向發展。季辛吉強調，兩國合作不僅利於雙方，還能惠及人類，而衝突和對抗則只會導致災難。

此外，2022年9月19日，時任中國外長王毅在紐約會見季辛吉。王毅稱美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。

王毅當時稱季辛吉曾警示，中美關係已經處在「冷戰的山腳」。中美之間若爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。

王毅 北京 國務卿

上一則

台江鯉吻香米+銀帽…貴州「村BA」東道主奪冠 獎品接地氣

下一則

「與美鬧翻 哪國會挺中?」 傅瑩籲中國人想清楚 文章被刪

延伸閱讀

季辛吉警告：若中美發生第二次冷戰 將比第一次更危險

季辛吉警告：若中美發生第二次冷戰 將比第一次更危險
中促成沙伊復交 季辛吉：改變中東戰略格局

中促成沙伊復交 季辛吉：改變中東戰略格局
前國務卿季辛吉：促成沙伊復交 中國邁出重要一步

前國務卿季辛吉：促成沙伊復交 中國邁出重要一步
王毅總結訪歐行：中歐和平穩定 新冷戰就打不起來

王毅總結訪歐行：中歐和平穩定 新冷戰就打不起來

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

2023-03-21 09:00

超人氣

更多 >
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人