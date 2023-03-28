外媒：新政府勸馬雲回中國 盼樹立親商形象

阿里巴巴創始人馬雲終於返回中國了。(視頻截圖)

阿里巴巴創始人馬雲 終於返回中國了，外界猜測他為何此時返國？能否重振民企信心？彭博報導，中國政府先前努力說服馬雲返國，以展示政府對商界的支持，而馬雲原本想留在海外。另有日媒引述專家稱，馬雲回國對民企來說無關緊要，「因為他已經被擊敗，國家贏了。馬雲失去了控制、權力、財富，這些都回不來了。」

德國之聲中文網報導，今年1月初，螞蟻集團 宣布馬雲打算放棄對公司的控制權。今後，馬雲將只持有6.2%的投票權，並會與其他九個人分享對公司的控制權。

彭博日前發表文章稱，對於中國政府修復其對待私營部門的聲譽，馬雲可能是最佳機會之一。但這位億萬富翁對當局的邀請一直持謹慎態度。

文章指出，「隨著習近平 主席鞏固了權力並將注意力重新集中在經濟上，中國的新領導班子希望樹立一個親商的形象。」

該文引述知情者透露，中國政府之前努力說服在中國境外旅行的馬雲返回國內，以展示政府對商界的支持。該知情人士說，馬雲本想選擇留在海外，稱自己已退出公司要職，未來會專注研究農業技術；馬雲還告訴螞蟻集團和阿里巴巴的高管們不要糾結於他回國的事，強調即使在遠方，他也會致力於他們的成功。

另據美國之音報導，美國外交關係協會研究員劉宗媛表示，馬雲一直是中國企業家精神的象徵。他的起起落落與中國政府和政府主導的投資密切相關。劉宗媛認為，馬雲回國這件事對中國政府或中共，都不是最重要的事情。「最值得關注的是他的回國如何能夠(或不能)增強信心。」

對於一些中國媒體報導馬雲回國讓中國私營部門信心爆棚，中國問題觀察家胡平說。中國民營企業家對政府的信心的喪失是因為習近平的打壓政策造成的，如果習近平的基本政策不變，「你想到達到重振外界的信心這個是不可能的」。

「日經亞洲」引述亞洲分析專家侯偉(Fraser Howie)的評論說，他看到了習近平當局對民營企業政策緩解的信號，但是他指出，「當局設立的控制民營經濟的法規和機制並沒有改變。」

他認為，對於中國民企來說，馬雲回國無關緊要，「因為他已經被擊敗，國家贏了。馬雲失去了控制、權力、財富，這些都回不來了。」