華春瑩發周受資、庫克對比圖 酸美國所謂「開放市場」

中國外交部發言人華春瑩推文配圖問：「哪個國家對外企更開放？」(取材自環球網)

「哪個國家對外企更開放？」中國外交部部長助理、發言人華春瑩27日在社交媒體推特這樣發問道。她並配圖對比中美如何對待外企，揭美國所謂「開放市場」。

環球網報導，TikTok 首席執行官周受資日前出席美國國會聽證會，回應來自美方議員「國家安全」等方面的問題，引發全球輿論關注。另外，有網友24日在微博發布視頻稱，蘋果 首席執行官庫克 現身北京三里屯蘋果零售店。庫克本人當天晚上也發布微博，表示很高興見到團隊和顧客。

報導指出，此背景下，華春瑩在推特發文對上述事件進行對比，並配上了一張圖。圖上方是TikTok首席執行官周受資在美國會冷靜面對「長槍短炮」的場景，文字說明為所謂的「開放市場」；圖下方則是蘋果首席執行官庫克在北京三里屯蘋果零售店受到熱情接待的場景，文字說明為「敵意市場」。報導說，諷刺意味不言而喻。

此外，據媒體報導，美國會眾議長麥卡錫26日曾聲稱，將推進涉及TikTok的立法。中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會上表示，中方已經多次就這個問題表明立場。美方在沒有任何證據證明TikTok威脅美國國家安全的情況下，一再對有關企業搞「有罪推定」、無理打壓。

「專業問題應該通過專業方式來解決，打壓別人不能讓自己更強大。」毛寧說，美方應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。