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習喊民企「自己人」 馬雲返中談ChatGPT 釋標誌性意義?

中國新聞組／北京28日電
阿里巴巴創辦人馬雲（右二）27日在杭州雲谷學校現身，與該校師生交流。（取材自微博）
阿里巴巴創辦人馬雲（右二）27日在杭州雲谷學校現身，與該校師生交流。（取材自微博）

被外界視為遭北京打壓、此前周遊列國的阿里巴巴集團創辦人馬雲終於打破拒回國傳言，27日現身杭州雲谷學校大談ChatGPT對教育的影響。分析稱，中國國家主席習近平在兩會期間喊話民企「自己人」後，馬雲返中具重大象徵意義，顯示官方大力推動民營經濟重回正軌，恢復市場信心。

本報系聯合報報導，有網友最近在杭州文一路隧道中目擊到馬雲。同時，環球時報前總編輯胡錫進28日在微博放了馬雲正在杭州與多名友人談話的照片，照片顯示馬雲在杭州某處大樓的露台與四名友人交談。胡錫進稱，「今天杭州的氣溫看來和北京差不多，很暖和」。

科創板日報報導，據一段視頻，馬雲近日乘坐一輛「考斯特」（中型巴士），不時與身邊及前面的人交談。經確認，該車內人士分別為馬雲、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。

據了解，馬雲返中後，第一站沒有去阿里巴巴集團，而是去了阿里合夥人2017年創辦的15年制非營利性國際化學校--雲谷學校。

「雲谷教育」微信公眾號指出，馬雲來到雲谷學校，和校園長討論未來教育。馬雲表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這類技術只是AI(人工智慧)時代的開始。「我們要用人工智慧去解決問題，而不是被人工智慧所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有芯，而人有心」。

他說，數位時代，是智慧驅動，是創造力和想像力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭，是獨立思考的競爭。

2020年10月，馬雲在上海舉行的外灘金融峰會上公開批評中國金融監管制度。當年11月，螞蟻集團的上市行動被當局緊急叫停。自此馬雲長時間旅居海外。

2021年，中共中央經濟工作會議明確表態「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，被外界解讀為中國民營經濟的寒冬。經過三年疫情，中央經濟工作會議去年12月對民營企業釋出暖意，習近平在兩會也表示，始終把民營企業和民營企業家當作自己人。

港媒報導，香港城市大學法學院教授王江雨表示，「馬雲回國本來是一個人的行蹤，但是當前已經被視為一個具有標誌性意義的事件」、「馬雲回來的後續動向仍待觀察，但是至少表明民營經濟漸漸回到正軌。」

自由亞洲電台報導，美國民間機構「信息與戰略研究所」經濟學者李恆青說，馬雲此次的行程安排可能是與中國高層達成了一定的協議。「對他的人身安全和財產安全和他提的一些其他要求都會滿足。」

李恆青說：「現在（中國）經濟下行壓力這麼大，所以中國共產黨的高層可以委曲求全，給你們好處，讓你們來發展經濟。」

網傳有網友最近在杭州文一路隧道中目擊到馬雲。(取材自財聯社)
網傳有網友最近在杭州文一路隧道中目擊到馬雲。(取材自財聯社)

馬雲 教育 人工智慧

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