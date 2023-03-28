5天晤11外企高管… 王文濤會庫克 允高水平開放

中國商務部長王文濤（右）27日會見蘋果公司執行長庫克（左），表示願為外企提供良好環境與服務。(取材自中國商務部官網)

中國商務部長王文濤27日會見蘋果 公司執行長庫克，王文濤強調中國堅定不移推進高水平開放，包括穩步推動規則、規制、標準等制度型開放，且願為包括蘋果在內的外企提供良好環境與服務。短短5天，王文濤密集會見蘋果、高通、溢達、雀巢、寶馬等11家大型跨國公司高管，以及美中貿易全國委員會會長艾倫和會員企業代表。

綜合媒體報導，王文濤在會上還介紹「中國式現代化」的主要特徵和內涵。另一方面，中國官方也加緊腳步穩住外資，並趁著舉辦國際論壇的機會與外資企業進行溝通。

值得注意的是，近期不斷有跡象顯示，蘋果將生產線持續從中國分散到印度及越南等地，庫克此行可能也在跟中國官方說明蘋果在中國的供應鏈情況。

另據大公報報導，中國發展高層論壇2023年年會於25日至27日在北京 舉行，重磅中外政要、知名專家學者、世界500強和行業龍頭企業負責人、國際機構掌門人等海內外嘉賓齊聚北京，共話中國經濟發展前景。從23日至27日，短短五天，中國商務部部長王文濤密集會見蘋果、高通、溢達、雀巢、寶馬等11家大型跨國公司高管，以及美中貿易全國委員會會長艾倫和會員企業代表。

王文濤在會面中強調，中國堅持對外開放的基本國策，堅定不移推進高水平對外開放，深化全球產業鏈供應鏈合作，並願為外資企業在華發展提供良好的環境和服務。

「很多外資企業告訴我們，中國這個市場不是可選項，而是必選項目；我們也告訴這些外資企業，你們不是外來客，而是一家人。」王文濤在中國發展高層論壇上呼籲外資企業來中國走一走看一看，「先做朋友，再做生意，在中國收穫友誼，也做大生意」，共享中國發展機遇。

與此同時，這些外企高管亦表達投資 中國的強烈意願，公布在中國加碼投資新計畫。奔馳集團股份公司董事會主席康林松就表示，這是時隔三年再次來到中國，將來中國待半個月，除了北京，還會去上海、香港、杭州和其他城市。「我們會繼續全方位投資中國，中國高質量發展和對外開放為我們提供了難得的機遇。」

據報導，中國社科院世界經濟與政治研究所經濟發展研究室主任徐奇淵表示，近期一系列政策信號顯示中國加速推進改革開放。當前國際經濟形勢複雜、對抗嚴峻，中國加速落實開放政策，改善營商環境，回應外資對投資安全、回報、市場發展的期盼，將給外商投資定心丸。與此同時，疫情後跨國公司積極拓展中國市場，用實際行動對中國市場投下信任票，顯示對中國長期發展的信心，以及共享中國發展紅利的長期願景。

徐奇淵認為，當前全球經濟劇烈波動、國際貿易投資發展受阻、地緣政治衝突加劇，中國作為世界第二大消費市場和全球第一大網絡零售市場以及全球產業鏈最重要的一端，擁有巨大競爭優勢。

徐奇淵表示，下一步中國要以內部改革推動高水平對外開放，在積極回應外商訴求做好服務的同時，加大內部市場改革，包括推進土地、勞動力、資本、技術、數據、環境等諸多要素的市場化改革，推動建立統一的產權保護制度、市場准入制度、市場監管制度、公平競爭制度和社會信用制度等，通過制度創新來推動高水平對外開放。