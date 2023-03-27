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李顯龍27日起訪華6天 將在北京晤習近平

中國新聞組／北京27日電
李顯龍3月27日至4月1日訪華。(視頻截圖）
李顯龍3月27日至4月1日訪華。(視頻截圖）

新加坡總理李顯龍將於3月27日至4月1日期間對中國進行為期六天的國事訪問，期間將到訪廣東廣州、海南博鰲和北京。據了解，在海南期間，李顯龍將出席博鰲亞洲論壇年會開幕，在北京期間，李顯龍將與中國國家主席習近平及中國總理李強會面。

綜合媒體報導，這是中國結束三年的嚴格疫情防控後，李顯龍首次訪華。

根據總理公署26日發布的文告稱，受中國總理李強邀請，李顯龍將於3月27日至4月1日期間對中國進行為期六天的國事訪問，李顯龍在廣東期間，將與中共政治局委員、廣東省委書記黃坤明會面，並出席黃坤明設下的午宴。他也將與在粵新加坡人會面。

在海南期間，李顯龍將出席博鰲亞洲論壇年會開幕式並發表講話，並出席李強為參加博鰲亞洲論壇年會的外國領導人舉行的正式午宴。本屆博鰲亞洲論壇的主題是「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。李顯龍也將在海南與中共海南省委書記馮飛會面。

在北京期間，李顯龍將與中國國家主席習近平會面。他也將與李強會面，李強將為李顯龍舉行歡迎儀式和午宴。李顯龍還將與中國全國人大常委會委員長趙樂際、中國全國政協主席王滬寧，以及中共政治局委員、北京市委書記尹力會面。

總理夫人何晶、外交部長維文醫生、貿工部長顏金勇、衞生部長王乙康、國家發展部兼外交部高級政務部長沈穎、衛生部兼律政部高級政務次長拉哈尤，以及總理公署、外交部和貿工部的官員將陪同李顯龍訪華。

李顯龍出訪期間，副總理兼財政部長黃循財將在3月27日至28日代理總理職務，國務資政兼國家安全統籌部長張志賢將在3月29日至4月1日代理總理職務。

李強 北京 中共

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