中宏建交 北京邀卡斯楚盡早來訪 秦剛：挺釋放建交紅利

中華人民共和國外交部長秦剛（右）在北京與洪都拉斯外交部長雷依納舉行會談，並簽署聯合公報。（新華社）

宏都拉斯昨天與中華民國斷交後，北京 當局隨即宣布與宏都拉斯建交，宣稱一個中國原則為1971年聯大第2758號決議所確認，是公認國際關係基本準則；宏方承諾恪守一個中國原則，不再與台灣進行任何官方往來。北京當局並歡迎宏都拉斯總統卡斯楚盡早訪華，邀請宏方組織企業家代表團商談合作。

來源：YouTube

路透報導，美國國務院發言人前天對外界表示，北京當局為了爭取外交承認，經常做出未能兌現的承諾。發言人還呼籲各國擴大與台灣的接觸，並繼續站在民主、法治的一邊。

中華人 民共和國外長秦剛 則表示，中國國家主席習近平高度重視中宏關係發展，中國歡迎宏都拉斯總統卡斯楚盡快訪問中國，與習近平共同擘畫兩國關係藍圖。中國也將全力支持宏國經濟社會發展，鼓勵中資公司赴宏國投資，釋放建交「紅利」。

據中華人民共和國外交部官網介紹，秦剛昨與宏都拉斯外長雷依納舉行會談，並代表兩國政府簽署建交公報。

秦剛表示，他與雷依納簽署的建交公報中，宏都拉斯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏都拉斯即日斷絕同台灣的所謂「外交關係」，並承諾不再與台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中方對宏方的上述立場表示讚賞。

中華人民共和國外交部引述雷依納表示，卡斯楚很高興應邀訪問中國大陸，宏國願意全速推進兩國各領域合作，加強在多邊領域溝通協調，實現互利共贏。

對於大陸再度奪走台灣邦交國，大陸民眾也高度關注。截至26日中午，微博熱搜排名前5名的訊息就有3則與此有關。其中排名第一的中國與宏都拉斯建交，26日上午的搜索量就超過260萬次。

大陸是宏都拉斯僅次於美國的第二大貿易夥伴。根據財新網報導，目前在宏都拉斯投資的中資企業主要有華為。另有中國水電在宏國實施帕圖卡3期水電站建設項目，該項目合同金額為3.5億美元。中國港灣則在該國實施由菲律賓財團作為業主的科爾特斯港貨櫃碼頭項目，項目合同金額為6200萬美元。