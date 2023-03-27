IMF總裁：中國經濟復甦將為世界貢獻1/3增長

IMF總裁喬治艾娃26日在中國發展高層論壇2023年年會上發表講話。（取材自觀察者網／視覺中國圖）

國際貨幣 基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）26日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，預計今年全球經濟增速放緩至3%以下，中國經濟的強勁復甦將為全球貢獻約三分之一的經濟增長，將為世界經濟帶來可喜的拉動作用。

香港文匯報報導，喬治艾娃說，全球經濟的春天還未到來，2024年全球經濟前景預計會有所改善，但全球增速仍將遠低於3.8%的歷史平均水平。經濟增速放緩是由於新冠疫情造成的長期創傷效應、俄烏衝突、貨幣政策緊縮對經濟活動的拖累等造成的。

全球金融穩定風險也明顯上升。她說，加息是對抗通脹所必需的，但在較高的債務水平下，從長期低利率 環境快速轉向遠高於先前水平的利率環境，將不可避免地帶來壓力和脆弱性。

對於中國經濟，喬治艾娃認為，中國經濟正在強勢復甦。隨着經濟重新開放、經濟活動恢復正常，私人消費預計將迅速反彈。1月IMF預測，今年中國GDP的增速將達到5.2%，相較2022年大幅提高了2個百分點。另外，IMF分析顯示，中國的GDP增速每提高1個百分點，就會使其他亞洲經濟體的平均GDP增速提高0.3個百分點，「這種提振令人欣喜」。

喬治艾娃建議中國進行更多的改革，以進一步提高生產率，推動經濟再平衡，從投資 驅動型增長轉向更多倚重消費拉動的增長，包括提高醫療和失業保險福利，市場化改革為國有和私人部門營造公平競爭環境，加強教育投資等。