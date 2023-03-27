發展論壇開幕 習：中國新發展 世界新機遇

中國發展高層論壇年會26日開幕，中國國務院副總理丁薛祥宣讀習近平主席賀信並發表主旨演講。（新華社）

由中國官方智庫主辦的「中國發展高層論壇」昨在北京 開幕，國家主席習近平 致信表示，促進世界經濟復甦，需要世界共識與合作，中國將堅持對外開放的基本國策，不斷以中國新發展為世界提供新機遇。國務院 常務副總理丁薛祥也在論壇呼應表示，對外開放是中國基本國策，就像人類要吃飯、喝水、呼吸一樣。丁薛祥也提及要防範化解金融、房地產等領域風險。

新華社報導，習近平在向「中國發展高層論壇」2023年年會致賀信時指出，當前，世界百年未有之大變局加速演進，局部衝突和動盪頻發，世界經濟復甦動力不足。促進復甦需要共識與合作。中國提出全球發展倡議，得到國際社會的廣泛支持和積極響應。

習近平表示，中國將堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，並將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，推動各國各方共享制度型開放機遇。

丁薛祥出席開幕式時宣讀了習近平主席賀信並發表主旨演講。丁薛祥並表示，過去一年是中國發展進程中極為重要的一年。在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國沉著應對國內外多重超預期因素衝擊，保持了經濟社會大局穩定。今年是20大精神的開局之年，中國將堅持穩中求進工作總基調，實現經濟質的有效提升和量的合理增長。

丁薛祥強調，對外開放是中國的基本國策，是當代中國的鮮明標識。中國不斷擴大對外開放，不僅發展了自己，也造福了世界。中國構建新發展格局，絕不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。中國將著力推動國內國際雙循環相互促進，積極擴大高質量產品和服務進口，同各國各方共享市場機遇。

他並表示，中國將持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，更大力度吸引和利用外資。更加主動對接高標準國際經貿規則，加快打造對外開放新高地，建設更高水平開放型經濟新體制。促進東中西互動協同開放。扎實推進高質量共建「一帶一路」。要攜手建設開放型世界經濟，在開放中共享機遇，在合作中應對挑戰，推動世界經濟穩定復甦。

他並提出五點倡議：一是加強國際宏觀經濟政策協調。二是堅持真正的多邊主義。三是深化國際科技交流合作。四是打造綠色合作夥伴關係。五是積極落實全球發展倡議。