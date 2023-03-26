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環時：美國國會圍獵TikTok 現代商業文明史上黑暗面

中國新聞組／北京26日電
歐美憂心TikTok造成國安問題。(美聯社)
歐美憂心TikTok造成國安問題。(美聯社)

TikTok危及國安的憂心全球延燒，法國政府跟隨美、加、英等西方國家腳步，即日起禁止公務員在公務設備使用TikTok；而TikTok首席執行長周受資在美國國會受到議員輪番嚴厲質詢，一夜之間在中國成為「英雄」，中國官媒環球時報則發表社評指出，這場聽證會是「現代商業文明史上的黑暗畫面」。

美國之音報導指出，周受資在美國國會聽證會被連續拷問五個小時，讓他突然成為在中國廣受讚譽及極富同情的「弱者」，但是這並不能改變TikTok可能在美國遭全面封殺的命運；根據華盛頓郵報一項最新民調，約有41%的受訪者支持聯邦政府封禁TikTok，只有25%的受訪者反對這一舉措。

對此，環時社評指出，中方將堅決反對出售或者剝離TikTok，因為涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序，中國政府將依法作出決定。

文章指出，美國國會眾議院能源和商業委員會針對TikTok舉行的聽證會，持續了五個多小時，參加的議員都算得上是華盛頓政治劇院的「老戲骨」，而且這次的表演還有些用力過猛，顯出的荒誕狂妄增加聽證會的戲劇性。

文章批評，這場聽證直接關係到一家擁有1.5億美國用戶的超大型互聯網科技企業的命運，更涉及美國濫用政治手段對商業活動的干涉性介入會到什麼程度，「一定程度上可以說，這是一幅現代商業文明史上的黑暗畫面」。

文章指，這場聽證會對華盛頓的醜陋、霸道及對華敵意的暴露是全面而徹底的；名為「聽證會」，可是既沒有「聽」也沒有「證」，在周受資回答問題之前，委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）就直白宣稱：「你的平台應該被封禁。」聽證會上多數美國議員，絲毫沒耐心聽周受資的說明，常打斷他的發言，「顯然這些議員根本沒有對話和溝通的打算」，準確地說，聽證會一開始就被設計成對TikTok未審先判的批鬥會。

評論指出，這次對TikTok的「國會山(指國會山莊)圍獵」，再次撕掉華盛頓所謂「價值觀」的光鮮外衣，過去是豐田，現在是TikTok，下一個又將是誰？

據了解，西方政府擔心中國當局可能會迫使TikTok母公司字節跳動交出國際用戶的數據或傳播親北京的敘事，周受資在聽證會上反駁有關TikTok或字節跳動是中國政府工具的說法。

TikTok 北京 豐田

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