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日本企業日籍幹部北京被捕 疑涉間諜活動

中國新聞組／北京26日電

繼美資企業五名中國籍員工在北京被捕後，日媒報導，日本知名企業駐中國北京的日籍幹部本月因不明原因遭當局逮捕，疑似被懷疑涉入間諜活動。

全日本新聞網（ANN）報導，根據日中關係消息人士透露，這名50多歲的日籍幹部本月在北京因違反中國法律遭到逮捕，詳細被捕情況與理由不明。

報導指出，其他消息人士說，該名男性是日本知名企業派駐中國的幹部，中國國安當局懷疑男子涉嫌參與間諜活動。日本駐中國大使館表示，將安排會面尋求解釋。

中國2014年起實施反間諜法後，截至今年2月，至少有16名日本人遭到逮捕。

綜合外電、中央社報導，在此同時，另有美資企業的五名中國籍員工在北京被捕，原因不明。

中國廣邀全球企業巨擘到北京參與25日起一連三天的「中國發展高層論壇」，號稱為「中國達沃斯」，這是象徵中國放棄「清零」政策，在防疫解封後的指標性國際會議。中國國務院總理李強聲稱，這代表中國「大門敞開」，歡迎外國來投資。但在此時機卻接連傳出外企員工被捕事件。

美國企業盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）24日證實，北京辦公室突然遭到搜查，五名中國員工被捕，當局更勒令美思明智駐京分支拉下鐵門。

美思明智集團的聲明說，事發前沒收到任何通知，也沒有收到來自官方的法律文件，「我們相信，我們和我們的員工沒有做錯任何事」。

中國外交部發言人毛寧對於媒體的詢問僅說：「我不瞭解你說的有關情況。」中國外交部網站也沒有發布上述問答的文字紀錄。

北京 日本 間諜

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