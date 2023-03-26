我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

OpenAI執行長奧特曼坦言：我也有點怕ChatGPT

搶食大餅？OpenAI在中國申請GPT-4商標

中國新聞組／北京26日電
三六零集團創始人周鴻禕25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，中國人工智慧大語言模型技術水準和GPT-4的差距在2到3年時間。(取材自中新經緯)
三六零集團創始人周鴻禕25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，中國人工智慧大語言模型技術水準和GPT-4的差距在2到3年時間。(取材自中新經緯)

中國商業查詢平台「天眼查」資訊顯示，美國人工智慧研究公司OpenAI近日已在中國提交「GPT-4」商標申請，國際分類為科學儀器。此前，該公司還申請註冊一項國際分類為網站服務的「WHISPER」商標，這一消息引起業界的廣泛關注和討論。

GPT-4是OpenAI公布的大型語言模型的最新版本。據財聯社報導，有接近微軟的人士猜測，此舉可能為了更好地讓中國使用者接入OpenAI API服務，以展開中國國內業務。

報導指出，OpenAI公司在中國申請「GPT-4」商標的舉措，被視為其進一步擴大在中國市場的布局和發展戰略的重要一步。該公司表示，中國是全球最大的人工智慧市場之一，OpenAI 致力於加強在這個市場的競爭力和合作夥伴關係，為中國的企業和用戶帶來最先進的人工智慧技術和應用服務。

目前，多家A股上市公司宣布接入或有意接入ChatGPT模型，包括熵基科技、宣亞國際、萬興科技、天娛數科、昆侖萬維、湯姆貓、藍色游標等。

另據中新經緯報導，三六零集團創始人周鴻禕25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，中國人工智慧大語言模型技術水準和GPT-4的差距在2到3年時間，目前GPT的技術方向已經明確，不存在難以逾越的技術障礙，中國應當堅持長期主義精神，迎頭趕上。

GPT-4是美國人工智慧研究公司OpenAI近日公布的大型語言模型的最新版本，升級版GPT-4可以透過學習大量的文字和圖像數據，獲得更高的創造力和想像力，生成更有趣和獨特的文字和圖像描述，並具備解讀圖片的能力，生成相關的文字描述，一發表就獲外界不少好評。

商業查詢平台「天眼查」資料顯示，美國人工智慧研究公司OpenAI近日已在中國提交...
商業查詢平台「天眼查」資料顯示，美國人工智慧研究公司OpenAI近日已在中國提交了GPT-4商標的申請，國際分類為科學儀器。(取材自財聯社)

人工智慧 微軟 ChatGPT

上一則

日本企業日籍幹部北京被捕 疑涉間諜活動

下一則

FT：中國釋晶片投資人陳大同 盼助突破歐美圍堵

延伸閱讀

中國AI技術差距GPT-4多遠？ 周鴻禕：2到3年時間

中國AI技術差距GPT-4多遠？ 周鴻禕：2到3年時間
OpenAI瞄準中國市場？已申請GPT-4商標

OpenAI瞄準中國市場？已申請GPT-4商標
谷歌開放AI聊天機器人Bard權限

谷歌開放AI聊天機器人Bard權限
GPT通過這考試 蓋茲說驚呆了 讚1980年來最大科技進展

GPT通過這考試 蓋茲說驚呆了 讚1980年來最大科技進展

熱門新聞

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴