搶食大餅？OpenAI在中國申請GPT-4商標

三六零集團創始人周鴻禕25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，中國人工智慧大語言模型技術水準和GPT-4的差距在2到3年時間。(取材自中新經緯)

中國商業查詢平台「天眼查」資訊顯示，美國人工智慧 研究公司OpenAI近日已在中國提交「GPT-4」商標申請，國際分類為科學儀器。此前，該公司還申請註冊一項國際分類為網站服務的「WHISPER」商標，這一消息引起業界的廣泛關注和討論。

GPT-4是OpenAI公布的大型語言模型的最新版本。據財聯社報導，有接近微軟 的人士猜測，此舉可能為了更好地讓中國使用者接入OpenAI API服務，以展開中國國內業務。

報導指出，OpenAI公司在中國申請「GPT-4」商標的舉措，被視為其進一步擴大在中國市場的布局和發展戰略的重要一步。該公司表示，中國是全球最大的人工智慧市場之一，OpenAI 致力於加強在這個市場的競爭力和合作夥伴關係，為中國的企業和用戶帶來最先進的人工智慧技術和應用服務。

目前，多家A股上市公司宣布接入或有意接入ChatGPT 模型，包括熵基科技、宣亞國際、萬興科技、天娛數科、昆侖萬維、湯姆貓、藍色游標等。

另據中新經緯報導，三六零集團創始人周鴻禕25日在中國發展高層論壇2023年年會上表示，中國人工智慧大語言模型技術水準和GPT-4的差距在2到3年時間，目前GPT的技術方向已經明確，不存在難以逾越的技術障礙，中國應當堅持長期主義精神，迎頭趕上。