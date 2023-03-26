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李顯龍：世界禁不起美中衝突 中國必須調整位置

中國新聞組／北京26日電
李顯龍接受央視訪問，新加坡支持一帶一路倡議，與中國建立互惠互利的關係非常重要。（視頻截圖）
李顯龍接受央視訪問，新加坡支持一帶一路倡議，與中國建立互惠互利的關係非常重要。（視頻截圖）

新加坡總理李顯龍昨日在新加坡接受央視專訪，談及全球該如何因對中國崛起問題時，李顯龍說，其他國家必須接受一個事實，當今中國已不是過去的中國了，不僅經濟繁榮，在國際事務的發言權也更大；李顯龍也警告，全世界禁不起美中發生衝突。

綜合媒體報導，李顯龍指出，過去中國經濟規模較小而享有的一些優惠待遇，其中有些應該要重新考慮，「中國必須調整其在世界上的位置」。這不容易但確實是有必要的，因為世界無法承受中國與全球其他國家間的衝突，特別是美中之間的衝突。

李顯龍說，新加坡支持一帶一路倡議，指中國是區內最大經濟體，與中國建立開放、可持續和互惠互利的關係非常重要。

他又認為，東盟與中國的經濟合作取決於雙方的整體關係，因為中國和東盟（東協）之間不只是經濟聯繫，還涉及政治和安全議題，有一些問題需要解決，例如雙方正討論南海各方行為準則，要達成一致並不容易，如果在南海問題上取得更多進展，尊重雙方和所有相關國家利益，他認為各方的經濟合作亦會更緊密。

李顯龍強調，中星兩國雙邊關係發展良好，與中國發展良好的互惠互利關係很重要。他提及中星合作廣泛且涉及多個領域，以政府間的合作項目為例，就有明年即將成立30周年的蘇州工業園項目，以及作為城市可持續發展和生態友好示範的天津生態城項目。在私人企業領域，中星兩國也來往頻繁。李顯龍還提到，新加坡與中國的自由貿易協定現時正在重新審議，雙方正在進行後續談判，他希望能夠盡快完成。

李顯龍希望中美可以建立聯繫，局勢能夠穩定，不要發生意外事件，之後逐漸改善關係，但形容需要時間，亦並不容易，因為雙方都有政治壓力。

最近的多起事件令各國憂心美中關係進一步惡化，包括中國國家主席習近平訪問俄國，美國國會傳喚TikTok（抖音海外版）執行長作證，美國盡責調查辦公室人員在北京被捕，以及打了一年多的俄烏戰爭等。

新加坡 北京 一帶一路

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