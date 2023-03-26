憂中俄走太近？ 歐盟領導人密集訪北京

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。（取材自觀察者網）

繼德國總理蕭茲、西班牙首相桑傑士、法國總統馬克宏及歐盟 執委會主席范德賴恩接連訪問中國後，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾也稱近期訪中，以討論烏克蘭 問題。「歐洲領導人突然爭先恐後地預定航班前往中國」，有分析認為中國正藉「北京 主場外交」在美國的圍堵中突圍，也有媒體解讀這意謂著歐盟正急於穩住對中關係，擔心北京與莫斯科走得太近。

據觀察者網引述路透和歐洲媒體Euractiv報導，24日在布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會期間，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾表示將很快對中國進行正式訪問，以討論烏克蘭問題。但波瑞爾沒有給出具體的訪問時間。

波瑞爾表示，歐盟應對中方此前提出的「中國和平方案」表示歡迎，因為這項提議表明「中國希望發揮外交作用，並不想要同俄方軍事行動聯繫在一起」；鑑於俄方對中方提議表示歡迎，他認為「我們（歐盟）應該推動中國扮演的角色」。

波瑞爾表示， 面對俄羅斯， 「中國沒有越過我們的任何紅線」，中俄之間「無上限的友誼似乎有一些限制」。他還認為，中方計畫在烏克蘭問題上扮演和平「促進者」（facilitator），而非「調解者」 （mediator）。

波瑞爾若成行，將成為近期一系列訪問中國的歐洲領導人之一。去年11月，德國總理蕭茲率一個高級商業領袖代表團訪問中國，成為新冠疫情發生後首位訪華的歐洲國家領導人。

3月23日，西班牙政府公布總理桑傑士應中國國家主席習近平邀請於下周訪中，期間出席於海南省舉行的博鰲亞洲論壇，並與中方討論烏克蘭危機。3月24日，法國總統馬克宏宣布將與歐洲聯盟執行委員會范德賴恩連袂於4月4日訪問中國。

在習近平日前的俄羅斯之行後，多位歐洲領導人相繼訪問中國。中央社引述網站Politico Europe分析，這是由於擔心北京與莫斯科走得太近，歐盟正急於穩住對中關係。

也有分析指出，歐洲領導人接力訪華，顯示中國正試著藉主場外交突破美國在國際上的圍堵。

另巴西總統魯拉原定3月25日出訪中國，日前因患輕度肺炎推遲訪華日期到3月26日，3月28日與習近平會面。但中央社報導，巴西總統府今天宣布，魯拉已因健康因素取消中國之行，原訂訪問將於日後重新安排。