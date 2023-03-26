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美大使獲准探望被中囚禁3美公民 5年來首次

中國新聞組／北京26日電

美國駐華大使伯恩斯過去一個月，獲准至少與三名被中國關押在監獄美國公民會面，是五年多來首度有美國官員獲得見面權。

路透報導，2018年被中國以間諜罪名指控，判囚十年的美籍華人李凱，中方同意伯恩斯16日與李凱在上海一所監獄會見，李凱的兒子哈里森證實這次會見。哈里森指，伯恩斯和李凱隔落地玻璃會見約一小時，他們能對話，但中方不准兩人握手。

上海市公安2016年9月，以涉嫌為美國聯邦調查局（FBI）從事間諜活動拘捕李凱，2018年7月被判處監禁10年。

報導引述一名不具名官員消息指，伯恩斯還會見2019年被中國關押的德克薩斯州商人馬克‧斯威丹，和自2006年以來一直被中國拘留的美國牧師林大衛。

不具名官員並未說明伯恩斯與兩人會面日期，只提及在「過去幾周之內」，「這實際上是伯恩斯第一次有面對面探視的機會」。

報導指中國拘押美國公民的問題，經常被更為緊迫的美國關係議題所壓過。被拘押美國人的家人說，親人的自由不應與那些挑戰性的議題捆綁在一起，而是最好分開處理，並且專注於人道主義事宜。

美國公民 監獄 間諜

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