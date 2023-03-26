秦剛遺憾中美關係仍「春寒料峭」 籲美停止不擇手段打壓

中國外長秦剛25日在北京會見來訪的美國友好團體和工商界人士。（新華社）

美中高層互動備受矚目，繼美國副助卿華自強到訪中國被視為替美國國務卿布林肯的行程鋪路後，中國外長秦剛 25日在北京 會見來訪的美方人士時，形容當前的雙方關係「依舊春寒料峭」、及「令人遺憾」。他強調，「中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃」。

中國外交部官網消息，秦剛25日下午在北京集體會見來訪的「美國友好團體和工商界人士」，他們都是赴京參加中國發展高層論壇2023年年會。秦剛歡迎他們在春暖花開時節訪問中國，他提到，「中國大政方針保持穩定連貫」、「中國將繼續推進高水平對外開放」、「中國經濟社會已按下『重啟鍵』」，是對美國工商界的三重利好，「但令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭」。

秦剛並強調，「中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃」。他提到，中國對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度沒有變化，始終主張中美相互尊重、和平共處、合作共贏。「發展良好的中美關係需要美方相向而行。希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道」。

為期三天的中國發展高層論壇2023年會25日在北京釣魚台國賓館開幕，彭博報導指出，與會名單中美國公司的高管並不多，除了庫克，輝瑞 的博爾拉，大部分確認出席的公司不是美國公司。

中國外交部官網發布的照片顯示，秦剛25日下午會見的美方人士包括高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、輝瑞董事長兼執行長博爾拉、美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）等人，他們都是赴京參加中國發展高層論壇2023年年會。

有業內人士指出，今年美國公司參會的陣容較小，可能是希望對企業在中國的活動保持低調，以免引起美國方面不必要的關注；也有人說，是這些公司不希望成為美國眾議院新成立的中共特別委員會的目標。