亞太副助卿訪中 疑為布林肯鋪路

美國國務院副助卿華自強（Rick Waters）。（取材自微博）

美國國務卿布林肯 原定今年2月出訪北京 ，但在氣球風波發生後，布林肯推遲他的訪華之行，具體日期尚不明朗。近日美國國務院 亞太副助卿華自強（Rick Waters）出訪上海，被認為是在為布林肯安排訪華鋪路。

香港「南華早報」23日報導，同時也是美國國務院「中國協調辦公室」主管的華自強22日在美國駐上海領事官員的陪同下，與上海國際問題研究院（SIIS）現任和前任所長陳東曉、楊潔勉對話。楊潔勉是前中共中央外事辦主任楊潔篪的胞弟。

SIIS星期三透過微信公眾號發文稱，雙方在會談中「就中美關係等議題深入交換意見」，但未提及談話內容或其他細節。列席會談的還包括該院台港澳研究所所長邵育群、美洲研究中心助理研究員張翀等人。

報導稱，雖然華自強此行細節不明，但這是去年12月以來美國高級外交官首次公開訪問中國。在這次訪問中，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達、國家安全會議中國與台灣事務高級主任羅森柏格則前往北京附近的河北廊坊市，進行布林肯訪華之行的籌備工作。

報導稱，中國社會科學院研究員盧翔指出，華自強此行是中美雙方「工作層級溝通」的一部分，但也可能為布林肯重新安排訪華鋪路，與中方「接觸並且諮詢意見」。

另據港媒報導，華自強19日至21日「秘訪」香港，並會見了一些「中國通」和商界領袖，之後才轉往上海。

包括美國駐上海總領事何樂進、副總領事戴德年、政治經濟處處長史玲、政治領事厲安東等陪同華自強至SIIS。除SIIS的邵育群、張翀外，國際合作與對外交流處處長朱菊華也參加會談。