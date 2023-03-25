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美艦連2天進南海 中國防部警告：停止挑釁否則不測

記者廖士鋒／綜合報導
國防部發言人譚克非24日要求美方「立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果」。（取材自中國國防部官網）
國防部發言人譚克非24日要求美方「立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果」。（取材自中國國防部官網）

美國軍艦米利厄斯號飛彈驅逐艦23、24日兩度進入南海西沙水域，中國連兩天表達不滿，發言層級也從解放軍南部戰區升級為國防部。國防部發言人24日表示，共軍南部戰區已予以警告驅離，並要求美方「立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果」。

國防部發言人譚克非24日指出，「美軍行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重違反國際法，是其大搞航行霸權、製造南海『軍事化』的又一鐵證」，他嚴正要求美方「立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果」。並指出共軍將採取一切必要措施，「堅決捍衛國家主權和安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

美國米利厄斯號飛彈驅逐艦（DDG 69）23日進入西沙海域，共軍南部部區發言人田軍里表示，戰區組織海空兵力依法進行跟蹤監視並予以警告驅離，24日再度進入西沙海域。

另據智庫「南海戰略態勢感知」23日消息，美軍5架次偵察機在南海進行密集活動，「為美軍艦闖島和相關活動提供偵察」。

美國第7艦隊公共事務部23日發表聲明指出，米利厄斯號係根據國際法在西沙群島附近的南海主張航行權利和自由，「在南海例行行動，沒有被驅逐」。

第7艦隊24日則稱，此為「航行自由行動」的一部分，發言人巴基奇說：「這次行動反映了我們維護所有國家航行自由和合法使用海洋的承諾。」「美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，就像米利厄斯號今天所做的那樣。」 巴基奇重申，此艦「沒有被趕走」，在西沙群島附近完成任務後，「繼續在國際水域執行例行的海上安全行動」。

美軍勃克級飛彈驅逐艦米利厄斯號23、24日連續兩天進入南海西沙海域，解放軍以「非...
美軍勃克級飛彈驅逐艦米利厄斯號23、24日連續兩天進入南海西沙海域，解放軍以「非法闖入中國西沙領海」為由，連兩天表達強烈不滿。圖為解放軍於南海舉行軍演資料圖。（新華社）

國防部 共軍 驅離

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