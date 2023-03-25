一邊開放一邊打壓 跨國企業不安：中國真的開放了？

美思明智的北京辦事處遭中國當局關閉，5名員工被捕。圖為北京街頭的警察。（美聯社）

Mintz集團5名北京 僱員被拘留的消息，讓在中國開展業務的跨國企業感到不安，也引來外商特別是美國企業對中國開放政策的質疑。路透引述一名美國商界人士表示，Mintz集團事件發出一個顯著的信號，即中國政府希望得到外國資金和技術，但不會接受可信的美國公司對中國合作夥伴或商業環境作盡職調查，「現在所有董事會都應該發出有關於中國風險的紅色警報」。

自由亞洲電台報導，在北京即將舉行疫情 解封以來首場「中國發展高層論壇」之際，美國知名企業Mintz Group駐京辦公室遭調查、員工被拘的消息引發輿論關注。中國官方一面大力宣稱對外開放、一面打壓在華外企的做法，讓美國學界和商界人士在不安的氣氛下展開交流，也讓人質疑「中國真的『國門大開』了嗎？」。

報導引述美國智庫威爾遜中心基辛格中美關係研究所主任戴博表示，「在中美關係的問題上，我們到了一個非常大的轉折點」。「現在的對外開放，好像意思是說，如果你能夠接受習近平 、中國的條件，在某種條件之下，我們還可以容忍你。他們（中國）歡迎外國人回去，但要的是『乖乖地』」。

而且，這次美企員工被抓事件，正值中國解除清零政策及兩會領導班子確定後，中方首次舉辦「發展高層論壇」。這個於25日到27日舉行，被官方視為「中國達沃斯」的會議，意在號召海外跨國公司的高管、經濟學者在北京與中國政府的高級官員聚會。這也是中國封鎖國門3年多來，會議首次恢復線下舉辦。

「我們可能會看到外企高管開始進進出出（中國） ，但對於全職駐華員工而言，（恢復到疫情前水平） ，我認為這將是一條緩慢的回歸之路。」 總部設在北京的網站「中國體育觀察家」創始人馬克‧德萊爾表示，歷經3年封鎖之後，信任需要重建。外企也會思考，今天來中國，明天是否會被封鎖起來。

美國之音引述未具名觀察人士表示，美企北京辦公室被搜查，或給外商對華投資前景蒙上陰影，可能讓國際商界更不看好中國的未來。「對華政策跨國議會聯盟」行政總裁裴倫德表示：這「告知那些依然對在中國成功執行人權盡職調查有幻想的公司。不敢想像他們現在正在忍受什麼樣的環境」。牛津大學國際關係學院副教授藍夢琳感嘆道：「習近平的魅力攻勢也就這樣了」。