發生什麼事？北京美企Mintz突遭查 5員工被拘、辦事處被關
美國盡職調查公司Mintz駐北京辦公室20日遭中國有關部門突擊調查，並有5名中國員工被拘留，目前該公司已關閉了其北京辦事處。Mintz表示，公司已要求中國當局釋放其員工，並試圖與中國政府合作解開誤解。據報導，Mintz亞洲區管理合夥人曾任職中情局，並曾在美國會為中國試圖擴大海外影響力作證。由於時值中國新政府剛上台，這項突擊美企行動引發揣測。
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據路透、華爾街日報報導，中國有關部門近日突擊調查Mintz駐京辦公室，拘留該公司5名中國員工，並關閉了該辦事處。Mintz表示，5名員工被關押在北京外的某個地方，無法取得聯繫。公司沒有收到任何事前通知。該公司有在中國開展業務的許可，且以透明和遵守當地法律的方式運作。他們首要擔心的是這些中國員工的安全，「我們願意與中國當局合作，解決可能導致這些事件的任何誤解」。
Mintz一位高管說稱，Mintz不知道為什麼會遭到突襲搜查。中國外交部發言人毛寧周五在記者會上表示，她不清楚這一事件。中國相關部門也尚未對此事件公開回應。
據Mintz公司網站介紹，其總部設在紐約，主要從事資產追蹤調查、背景調查、企業盡職調查、腐敗、欺詐調查等工作，擁有超過25年在世界各地收集和展示事實的經驗，在北京和香港等18個城市設有35個辦事處。美國橄欖球聯盟、紐約市政府和披頭士樂隊等都是客戶。
據明報報導，Mintz亞洲區管理合夥人菲利普斯（Randal Phillips）在美國中央情報局的國家秘密服務部門工作28年，曾擔任中情局駐中國首席代表。據美國政府在線文件，菲利普斯2018年曾在國會為一份報告作證，該報告的重點是中國試圖擴大其海外影響力。
Mintz公司一名高管說，1月中旬北京辦公室有個新加坡員工想離開中國，遭到禁止，後在新加坡大使館的幫助下才獲准離開。不清楚這一事件是否和這次突擊調查有關。
華爾街日報報導指出，這種適用於外國公民的「出境禁令」在中國越來越普遍，這也是美國國務院以中國執法隨意為由，建議美國公民重新考慮前往中國旅行的部分原因。中國駁斥了這種定性，認為帶有政治偏見。
西方盡職調查公司員工在中國被拘並非孤例。此前英國企業調查員韓飛龍及其妻子、美國籍女子虞英曾創立風險諮詢公司「中慧」（ChinaWhys），為英國製藥巨頭葛蘭素史克工作，在2013年因涉嫌非法竊取中國公民個人資料被逮捕。
分析指出，此突擊美企事件是中國新一屆政府剛上台後的官方動作，且發生在本周末即將舉行的「中國發展高層論壇」之前，蘋果公司、輝瑞公司等美企負責人都將與會。令外界關注當局對外資，尤其是在華的美國企業的態度。
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