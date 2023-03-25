發生什麼事？北京美企Mintz突遭查 5員工被拘、辦事處被關

美國盡職調查公司明茨集團位於北京的辦事處遭到中國當局突擊搜查。（Getty Images)

美國盡職調查公司Mintz駐北京 辦公室20日遭中國有關部門突擊調查，並有5名中國員工被拘留，目前該公司已關閉了其北京辦事處。Mintz表示，公司已要求中國當局釋放其員工，並試圖與中國政府合作解開誤解。據報導，Mintz亞洲區管理合夥人曾任職中情局，並曾在美國會為中國試圖擴大海外影響力作證。由於時值中國新政府剛上台，這項突擊美企行動引發揣測。

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據路透、華爾街 日報報導，中國有關部門近日突擊調查Mintz駐京辦公室，拘留該公司5名中國員工，並關閉了該辦事處。Mintz表示，5名員工被關押在北京外的某個地方，無法取得聯繫。公司沒有收到任何事前通知。該公司有在中國開展業務的許可，且以透明和遵守當地法律的方式運作。他們首要擔心的是這些中國員工的安全，「我們願意與中國當局合作，解決可能導致這些事件的任何誤解」。

Mintz一位高管說稱，Mintz不知道為什麼會遭到突襲搜查。中國外交部發言人毛寧周五在記者會上表示，她不清楚這一事件。中國相關部門也尚未對此事件公開回應。

據Mintz公司網站介紹，其總部設在紐約，主要從事資產追蹤調查、背景調查、企業盡職調查、腐敗、欺詐調查等工作，擁有超過25年在世界各地收集和展示事實的經驗，在北京和香港等18個城市設有35個辦事處。美國橄欖球聯盟、紐約市政府和披頭士樂隊等都是客戶。

據明報報導，Mintz亞洲區管理合夥人菲利普斯（Randal Phillips）在美國中央情報局的國家秘密服務部門工作28年，曾擔任中情局駐中國首席代表。據美國政府在線文件，菲利普斯2018年曾在國會為一份報告作證，該報告的重點是中國試圖擴大其海外影響力。

Mintz公司一名高管說，1月中旬北京辦公室有個新加坡 員工想離開中國，遭到禁止，後在新加坡大使館的幫助下才獲准離開。不清楚這一事件是否和這次突擊調查有關。

華爾街日報報導指出，這種適用於外國公民的「出境禁令」在中國越來越普遍，這也是美國國務院以中國執法隨意為由，建議美國公民重新考慮前往中國旅行的部分原因。中國駁斥了這種定性，認為帶有政治偏見。

西方盡職調查公司員工在中國被拘並非孤例。此前英國企業調查員韓飛龍及其妻子、美國籍女子虞英曾創立風險諮詢公司「中慧」（ChinaWhys），為英國製藥巨頭葛蘭素史克工作，在2013年因涉嫌非法竊取中國公民個人資料被逮捕。

分析指出，此突擊美企事件是中國新一屆政府剛上台後的官方動作，且發生在本周末即將舉行的「中國發展高層論壇」之前，蘋果公司、輝瑞公司等美企負責人都將與會。令外界關注當局對外資，尤其是在華的美國企業的態度。