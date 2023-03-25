釋整治國企腐敗信號? 中紀委書記李希首度外出調研

20大後，新任中紀委書記李希（左三）近日首度外出調研。圖為是3月20日，李希在湖北鄂州市鄂城區峒山村調研。（取材自中央紀委國家監委網站）

中共 中紀委書記李希近日到湖北調研，也是他2022年在20大當選中紀委書記後首度外出調研，星媒引述學者解讀指出，搭配近日密集宣布國企高官落馬消息，釋放深入整治國企腐敗將是下來反腐重點之一的信號。

李希19日到湖北調研3天期間，走訪中共五大會址紀念館、湖北省紀委監委與數家國有企業，他強調要「深入推進國有企業黨風廉政建設」，並要求高度重視、切實抓好全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓，打造「忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的紀檢監察鐵軍」。

新加坡 聯合早報24日引述北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍分析指出，國企掌握密集資源，管理不當「將危及中共執政基礎和國家經濟命脈」；他提到，李希在湖北的表態，以及中紀委本周通報多名央企領導人員落馬，「釋放了國企下來可能將出現一波反腐高潮的強烈信號，可能將密集的有一些國企腐敗分子被抓」。

唐任伍認為，中紀委本周動作頻頻起到很重要的警示作用，意在提醒國企不可趁機違法亂紀搞腐敗。

據中央紀委國家監委網站消息，16日迄今，遭到執紀審查的中央一級國企幹部就有國家電投原副總經理夏忠、中國石油 天然氣股份有限公司煉油化工和新材料分公司高級副總經理陳俊豪、航空工業中航信託股份有限公司原副總經理魏穎暉、中國船舶集團華中光電技術研究所原所長陳福勝、航空工業原總經濟師姚江濤、中核集團核工業208大隊原副大隊長郭志平等人。

23日，則還公布五名中央企業領導人員正接受紀律審查和監察調查。稍早，紫光集團有限公司原董事長趙偉國也被立案調查，官方通報指其「將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產」。