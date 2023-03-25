我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

加拿大總理杜魯多盼接觸中國 「但不得不睜大眼睛」

中國新聞組／北京25日電
加拿大總理杜魯多與中國國家主席習近平(右)。（路透）
加拿大總理杜魯多與中國國家主席習近平(右)。（路透）

加拿大總理杜魯多23日表示，加國盼在氣候變遷等領域和北京「建設性」接觸，但「我們不得不繼續睜大眼睛，看清中國正在或試圖對民主國家的穩定構成威脅」。

加拿大總理杜魯多23日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，就其對華策略進行了一番闡述，CNN將該策略形容為「三管齊下」，即與中國同時進行「接觸、競爭和對抗」。此外報導提到，杜魯多作此表態之際，他將與到訪的美國總統拜登會面。

杜魯多23日表示，發展加國經濟為人民在不斷變化的世界創造良好的就業機會，但「我們要如何阻止威權主義興起、捍衛我們的民主國家，又將如何加強應對氣候變遷？」他說，美加可以合作的事很多，「當我們同心協力時，我們將能在世界發揮更大影響力。」

「我們必須謹記，中國是世界第二大經濟體，而且持續增長。在某些情勢下，我們不得不與中國『建設性』接觸。」杜魯多表示，「在其他方面，我們將不得不在市場准入和對南方投資（領域）與中國展開激烈競爭。我們需要有能力表明，西方民主國家可以在那裡進行這些投資，而且與中國一樣有競爭力。」

他說，同時在另外一些其他領域，加拿大必須對中國進行「直接挑戰」，隨即他列出了西方國家一貫針對中國炒作的「人權」、「網絡攻擊」等問題。

杜魯多宣稱說：「我們必須繼續睜大眼睛，清楚中國對我們民主國家的穩定正在構成及其企圖構成的威脅。」

杜魯多 加拿大 氣候變遷

上一則

河北衡水也傳校園霸凌 初中生被捅7刀

下一則

不能失去中國？ 馬克宏：4月訪中 歐盟主席同行

延伸閱讀

紐約、魁北克自由來去…美加宣布關羅克瑟姆路 堵移民漏洞

紐約、魁北克自由來去…美加宣布關羅克瑟姆路 堵移民漏洞
美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴

美加宣布礦物與半導體合作 降低對中方依賴
拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯

拜登：中國尚未運交武器給俄羅斯
美加領袖聲明 台海和平是國際安全不可或缺要素

美加領袖聲明 台海和平是國際安全不可或缺要素

熱門新聞

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光