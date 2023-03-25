加拿大總理杜魯多盼接觸中國 「但不得不睜大眼睛」

加拿大總理杜魯多與中國國家主席習近平(右)。（路透）

加拿大 總理杜魯多 23日表示，加國盼在氣候變遷 等領域和北京「建設性」接觸，但「我們不得不繼續睜大眼睛，看清中國正在或試圖對民主國家的穩定構成威脅」。

加拿大總理杜魯多23日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，就其對華策略進行了一番闡述，CNN將該策略形容為「三管齊下」，即與中國同時進行「接觸、競爭和對抗」。此外報導提到，杜魯多作此表態之際，他將與到訪的美國總統拜登會面。

杜魯多23日表示，發展加國經濟為人民在不斷變化的世界創造良好的就業機會，但「我們要如何阻止威權主義興起、捍衛我們的民主國家，又將如何加強應對氣候變遷？」他說，美加可以合作的事很多，「當我們同心協力時，我們將能在世界發揮更大影響力。」

「我們必須謹記，中國是世界第二大經濟體，而且持續增長。在某些情勢下，我們不得不與中國『建設性』接觸。」杜魯多表示，「在其他方面，我們將不得不在市場准入和對南方投資（領域）與中國展開激烈競爭。我們需要有能力表明，西方民主國家可以在那裡進行這些投資，而且與中國一樣有競爭力。」

他說，同時在另外一些其他領域，加拿大必須對中國進行「直接挑戰」，隨即他列出了西方國家一貫針對中國炒作的「人權」、「網絡攻擊」等問題。

杜魯多宣稱說：「我們必須繼續睜大眼睛，清楚中國對我們民主國家的穩定正在構成及其企圖構成的威脅。」