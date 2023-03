不能失去中國？ 馬克宏：4月訪中 歐盟主席同行

「歐洲領導人說:我們不能失去中國」,美國政治新聞網歐洲版「Politico EU」報導截圖。(取材自觀察者網)

法國總統馬克宏 24日表示,歐盟 執行委員會(European Commission)主席范德賴恩將加入他在不久後訪問中國的行程。美媒分析稱,近期多名歐洲領袖相繼公布訪華,除了敦促北京在俄烏戰爭上對俄羅斯施壓,不少歐盟成員國承認,不論國際局勢如何,歐洲「不能失去中國」,應繼續與華接觸。

法廣網引述法新社報導,法國總統府艾麗榭宮24日在新聞公報中表示,馬克宏預定4月初前往中國與中國國家主席習近平會談,討論烏克蘭 問題及法中合作。公報中還表示,馬克宏此次訪問中國除了北京之外,還將前往廣州。

法國總統府稱,法中領導人的會談,還將關注中東、非洲發生的危機以及印太地區的緊張局勢。

馬克宏24日在布魯塞爾舉行的新聞發布會宣布,他在歐盟領袖布魯塞爾峰會後向范德賴恩提出請求,邀請對方加入他出訪行程的一段,以對中國展現歐洲「團結一致的聲音」。

馬克宏重申,面對俄羅斯及在烏克蘭發動的戰爭,他尋求協調,歐洲應發出一致的聲音。

馬克宏說,「我們必須盡可能地爭取中國站在我們這邊,向俄羅斯施加壓力,防止使用化學武器和核武器,並且停止衝突,回到談判桌,並使國際法及烏克蘭的領土主權完整得到尊重」。

報導說,法國希望推動從未譴責俄羅斯入侵烏克蘭的中國,利用其對莫斯科的影響力,說服普亭坐到與基輔的談判桌前。

另據香港01報導,歐盟發言人也在24日表示,范德賴恩會與馬克宏一起在4月首周訪問中國。

多位歐洲領導人相繼宣布訪華行程,除了馬克宏、范德賴恩外,西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)也公布會在3月30日至31日國事訪問中國。

據觀察者網報導指出,從德國總理蕭茲訪華,到法國總統馬克宏、西班牙總理將訪華,近一段時間,歐洲領導人似乎正爭相前往中國。

談及原因,美國政治新聞網歐洲版「Politico EU」24日發文分析稱,一方面,歐洲各國試圖就在俄烏衝突、安全與貿易等問題上的分歧與中方展開溝通;另一方面,不少歐盟成員國承認,不論國際局勢如何,歐洲「不能失去中國」,應繼續與華接觸。

Politico EU認為,之所以歐洲領導人爭相飛往北京,是因為重視中國在地緣政治和俄烏衝突問題上所扮演的角色,而這對歐洲來說利害攸關。「他們尤其對中俄關係的鞏固感到擔憂,認為不能袖手旁觀」。

此外,歐美和中國在安全、貿易方面的分歧正在加劇,但歐盟各國在是否採取對華強硬立場的議題上並未達成共識。其中,盧森堡首相貝泰爾呼籲歐盟應繼續與華接觸,在經濟領域拉近與中國的距離。

「中國並非完美無缺,但有一天我們會需要中國(China is not perfect, but we might need it one day)」,一名歐盟官員表示,在歐盟內部,不少成員國贊同這一評估。