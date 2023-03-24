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中國多起青年被騙到緬甸 中方籲緬甸加強打擊跨境犯罪

記者廖士鋒／即時報導
中國近期發生多起青年遭騙至緬甸打工事件，引起社會關注，圖為緬甸佤邦3月20日下午在猛啊口岸向雲南普洱警方移交3名中國安徽學生。（取材自「佤邦之音」微信公眾號）
中國近期發生多起青年遭騙至緬甸打工事件，引起社會關注，圖為緬甸佤邦3月20日下午在猛啊口岸向雲南普洱警方移交3名中國安徽學生。（取材自「佤邦之音」微信公眾號）

近日中國有多起青年被騙到緬甸務工並失聯事件，引起社會極大關注，涵蓋四川、安徽、廣西等多地，而中國駐緬甸大使陳海則於23日與緬甸內政部長會面，呼籲對方加強打擊網路詐騙等非法跨境犯罪活動。

綜合中國新聞網、看度新聞等媒體報導，近期類似事件包含安徽合肥新站高新區工貿高級技工學校4名男學生、廣西柳州4名小伙、四川茂縣4名男生、陝西西安、甘肅蘭州、雲南昆明都有類似赴緬失蹤案件。其中不少案例都是當事人從出發地飛到雲南西雙版納後即失聯。

另據都市快報消息，廣西柳州赴緬甸的其中一名小伙「小覃」回復其母親稱自己工作做得很好，但他又表示「老闆不給發定位」、「我們不會出事的」。報導指出，這4名青年可能受到一則高薪招聘出海捕魚的廣告誘騙，發布公司為「舟山漁業集團」，招聘要求18到46歲，身體健康，收入保底15到30萬人民幣年薪（約2.1萬到4.3萬美元），「包吃包住，還可以預支薪水」，但舟山市市場監管局表示，沒有這家企業。

多起事件發生後，3月23日中國駐緬甸大使陳海在內比都會見緬甸副總理兼內政部長梭突中將。陳海指出，「近來發生的多起中方人員越境來緬事件背後都有緬甸境內網路詐騙、賭博等非法活動的背景。希望緬方高度重視相關活動的嚴重性和危害性，同中方進一步加強協調協作，加大力度打擊相關非法活動，為中緬友好合作創造清朗環境」。

梭突則表示，緬方深知網路詐騙、賭博等非法活動的危害，高度重視中國多次表明的立場，業已加大力度開展打擊。針對近來相關非法活動在緬境內持續，緬方願同中國等相關鄰國形成合力，堅決打擊、切實遏制。

此前在3月20日，由中國公安部、緬甸國家警察局、泰國國家員警總署於曼谷聯合舉行「人口販賣問題三國三邊會議」。三方分別由緬甸國家員警總署副署長翁翁、打擊跨國犯罪部門負責人昂泰敏，中國公安部國際合作局副局長牛海峰、泰國國家員警總署副署長素拉切警上將等出席此次會議，商議打擊販賣人口及相關犯罪。惟迄今中國官方尚未發布此次會議消息。

緬甸 詐騙 公安

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