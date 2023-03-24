中美對抗 調查：美企在中「更消極」 美黑名單再增14中企

中國美國商會總裁何邁可表示，美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」。(取材自中國美國商會)

中美關係持續惡化，據報導，美國23日再將14家中國公司打入危險信號黑名單。而中美間對抗的氛圍也使美國企業在中國的投資 意願趨向悲觀。中國美國商會總裁何邁可表示，美企對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」；據該會對其900多家會員企業的調查首次顯示，55%的多數企業已不再將中國視為前三大投資重點之一。

BBC報導，隨著世界上最大的兩個經濟體之間的緊張關係繼續加劇，何邁可（Michael Hart）表示，這種較量「使商業變得非常具有挑戰性」。

這反映在中國美國商會對其900多家會員企業的最新年度調查中。該調查首次顯示，55%的多數企業不再將中國視為前三大投資重點之一，即它們應投資發展業務的地方。去年，認為「雙邊關係的不確定性」是其在中國面臨的主要挑戰的企業上升了10%，達到66%。與此同時，認為中國對外國公司的歡迎程度降低的企業也增加到49%。

何邁可表示，美國企業對在中國開展業務的態度「比過去很長一段時間都更加消極」。美企對當前美中關係的悲觀情緒反映了這幾年的動盪不安。在經歷了三年的新冠疫情後，「企業真的很累」；他並強調了其他一些問題，包括差旅變得更加困難、勞動力成本上升、高管們「不願意」接受前往中國的委派、政治壓力，以及中國對於經商來說變得更不可預測。

雖然美企並沒有完全迴避中國，但何邁可表示，「它們正試圖降低其供應鏈 風險」，「它們正在採取更多的『中國+1』戰略，它們意識到不能再依賴中國」。

但何邁可也補充，龐大的中國消費市場可能仍是美國企業「最樂觀」的地方。麥當勞、星巴克 和拉爾夫·勞倫（Ralph Lauren）等公司都有在華擴張的重大計畫在進行。

報導指出，中美關係惡化還意味著越來越多的美國公司正考慮將供應鏈轉移到中國境外。然而，上海的恆生銀行（中國）首席經濟學家王丹認為，即使西方公司將供應鏈從中國轉移出去，它們仍無法擺脫對中國的依賴，尤其是在綠色能源、醫療技術和電子產品等行業。

另據法廣引述路透報導，美國23日再將14家中國公司列入危險信號名單，迫使美國出口商在向這些中企發貨之前進行更多的盡職調查。被添加到列表中的中企，可能會被啟動一個60天的時期限程序，並可能會引發更嚴厲的處罰。ECOM International和HK P&W Industry Co Ltd 也被列入名單。