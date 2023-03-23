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提升本幣結算比重 中俄8重點經濟合作

中國新聞組／北京23日電
中國國家主席習近平21日在莫斯科克里姆林宮和俄羅斯總統普京舉行會談。(新華社)
中國國家主席習近平21日在莫斯科克里姆林宮和俄羅斯總統普京舉行會談。(新華社)

中國國家主席習近平結束訪俄行程，新華社總結習近平此行的「成果」，其中最重要的是中俄發表的聯合聲明，雙方將在八個重點方向展開雙邊經濟合作，還有十餘份政府間和部門間合作文件，涉及農業、林業、基礎科研、市場監管、媒體等多個領域，是中俄關係的「指南針」，並宣示中俄邁入「新時代全面戰略協作夥伴」的新定位。

新華社報導，中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明，是此次訪問最重要的政治成果。聲明中，雙方將在八個重點方向展開雙邊經濟合作：

一、擴大貿易規模，優化貿易結構，發展電子商務及其他創新合作模式：穩步推動雙邊投資合作高品質發展，深化數字經濟、綠色可持續發展領域合作等。二、大力發展互聯互通物流體系：保障兩國貨物和人員通過鐵路、公路、航空、河運和海運等交通方式雙向便捷往來等。

三、提升金融合作水準。在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中適應市場需求穩步提升本幣結算比重，加強金融市場合作等。四、鞏固全方位能源合作夥伴關係：加強能源重點領域長期合作等。五、加強協調，在市場化原則基礎上發展冶金、化肥、化工產品等大宗商品及礦產資源領域長期互惠供應合作。

六、促進技術及創新領域的交流和高品質合作。七、推動工業合作提質升級。在對接行業標準和技術要求基礎上，打造由兩國本土工業企業參與的新產業鏈，提升附加值。八、切實提升農業合作水準，保障兩國糧食安全等。

聲明指出，雙方將繼續深化人文領域合作，進一步拓展教育、科技、文化、旅遊、體育、衛生及其他領域交流。深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力，提高實效，發展中俄東北遠東地區互利合作。兩國元首並請兩國政府根據這些重點方向為指引，加強相互協作，起草制定相關規畫，並在中俄總理第28次定期會晤框架下，審議有關執行情況。

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