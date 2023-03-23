幫不幫「走鋼索」 習訪俄 專家：吃飯聊天權宜計

中國國家主席習近平（左）和俄羅斯總統普亭（右）21日在莫斯科克里姆林宮舉行會談。(歐新社)

中國國家主席習近平 結束俄羅斯 國事訪問，兩國元首發表的聯合聲明八次點名關切美國，批美抱守冷戰思維，卻無實質成果，兩國宣稱會談「坦誠」但仍有分歧。專家分析，習近平此行在「幫俄」、「不幫俄」之間「走鋼索」，印證習此行就是「吃飯聊天」的權宜之計，也有分析指，此行的成果之一是俄羅斯和中國的力量格局發生變化，俄羅斯越來越依賴中國。

有分析指出，從俄方高調接待習近平的相關安排，可看出俄羅斯對習近平此行重視。分析指出，習近平此時訪俄，讓普亭在因烏克蘭戰事被國際孤立的茫茫大海中猶如抓住浮木。

英國 「金融時報」引述「接近克里姆林宮消息人士」形容，「事情的發展似乎表示俄羅斯正逐漸成為中共的資源殖民地。」該消息人士稱：「我們伺服器將來自華為，我們將成為中國所有東西的主要供應商；他們將從西伯利亞的電力公司獲得天然氣，到2023年底，人民幣將成為我們的主要貿易貨幣。」

報導並引述俄國國際戰略研究所高級研究員沙吉娜（Maria Shagina）表示，中俄關係的不對稱性正逐漸擴大，「很難掩蓋俄羅斯現在是中共『小弟』的事實。」

明報引述國際軍事與外交專家、上海政法學院教授倪樂雄表示，習近平「去與不去」此前有很多討論，在俄烏衝突及其對世界格局影響，中國若不幫俄，未來或要單槍匹馬面對西方；幫俄，是站在大勢已弱一方，「相當於陪葬」。最好的姿態便是「來吃頓飯、坐下聊聊」，就是去走一趟，實際上，聲明並未達成實質的東西。

中俄聯合聲明八次關切美國；包括雙方嚴重關切美國、英國、澳洲建立「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）；對美國威脅別國並損害有關地區安全的關切；敦促美加快庫存化武銷毀；對美加快全球反導體系建設關切；批評美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」等。

倪樂雄另表示，中俄用「坦誠」形容此次會談，這一字眼以往僅在中美就分歧進行對話時出現。「俄方希望能從中國這裡得到更多支援，但中國也有自己問題需要解決。」BBC引述英國皇家國際事務研究所中國事務高級研究員于潔認為，習近平形容與普亭的會面「坦誠友好、富有成果」，意味著莫斯科與北京仍有分歧。