普亭晤習近平：「羨慕」中發展成就

中國國家主席習近平21日在莫斯科克里姆林宮同俄羅斯總統普亭舉行會談。在迎賓曲中，習近平和普亭分別從喬治大廳兩側沿紅地毯闊步走入大廳中央。（新華社）

h2 class="content_title_1">歡迎中企取代西方公司

習近平21日與普亭 正式會談，能源安全是兩國領導人關切重點。普亭稱俄羅斯 是中國石油、天然氣 和煤炭的戰略供應商，習近平也同意兩國應加強合作。而在20日非正式會晤裡，普亭表示，中國發展取得巨大成就，全世界都由衷地產生興趣，「俄羅斯有點羨慕中國」。普亭還對習說：歡迎中企來俄取代西方公司。

習近平21日上午在俄羅斯聯邦政府大廈會見俄羅斯總理米舒斯京。習近平強調，中國連續13年穩居俄羅斯第一大貿易夥伴國地位，兩國能源合作持續深化。雙方要推動經貿合作量質並進，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈安全穩定。要發揮互聯互通大項目帶動效應，共同維護兩國能源安全，擴大雙邊經貿往來。要加強中俄科研創新合作，推動雙方合作可持續發展。

宣示維護能源安全

接著在與普亭的會談中，普亭表示，俄國可滿足中國日增能源需求。兩人還討論了擬議中的西伯利亞電力2號管道，該管道將把俄羅斯天然氣輸送到中國。計畫中的管道每年將通過蒙古從俄羅斯向中國輸送500億立方米 (bcm) 的天然氣。莫斯科多年前就提出了這個想法，但隨著俄羅斯轉向中國以取代歐洲成為其主要天然氣客戶，這個想法變得更加實際。

俄羅斯對中國的天然氣出口量與它在2018-19年向歐洲輸送的創紀錄的177億立方米相比仍然很小。普亭表示，到2030年，俄羅斯將向中國輸送至少98億立方米的天然氣。

習近平回應說，中國和俄羅斯應該更密切地合作，要推動更大範圍的「務實合作」。普亭也指出，莫斯科準備幫助中國企業取代因烏克蘭戰爭衝突而離開俄羅斯的西方公司，「我相信，我們的多方面合作將繼續發展，造福於我們兩國人民」。

習近平21日在克里姆林宮與普亭會談。圖為中國媒體頭版報導。（Getty Images）

俄輸中天然氣創單日新高

就在兩國領導人會談之際，俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司21日指出，透過西伯利亞力量天然氣管線向中國供應的天然氣量已創下單日新高紀錄。但該公司拒絕公開這些數據。

據了解，由於俄油價格下降以及中國疫情清零政策結束後需求激增，中國加大對俄羅斯原油進口力度。俄羅斯在今年頭兩個月超越沙烏地阿拉伯，成為中國最大的原油供應國。