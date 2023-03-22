習近平會澤倫斯基？中：保持各方溝通

中國國家主席習近平21日在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普亭舉行會談。（Getty Images）

中國國家主席習近平 將結束訪俄行程，針對習之後是否會與烏克蘭 總統澤倫斯基 會面，中國外交部昨未正面證實或否認，僅表示中國與各方保持溝通。

中國外交部發言人汪文斌昨表示，烏克蘭危機爆發以來，習近平提出「四個應該、四個共同、三點思考」，為緩和局勢，推動政治解決危機指明了正確方向。中方立場歸結為一句話，「就是勸和促談」，且將繼續秉持客觀公正立場，與國際社會一道，為烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。至於習近平是否會與澤倫斯基見面，汪文斌回應，「我們在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，中方同各方保持著溝通」。

對日相岸田訪烏問題，汪文斌說，希望日方多做有利於局勢降溫的事，而不是相反。

中國官媒新華社昨刊出評論，刊出題為「這次重要訪問，要對美、西方說四個『不』」評論指出，習近平此訪的意義在於俄烏衝突面臨劇烈升級，「和平之旅」是國際社會的共同期盼，宣稱「西方國家其實很怕中國領導人去俄羅斯，已經坐不住了」。

評論說，面對美、西方，中方要說四個「不」，分別是：不要對主權國家的正常交往說三道四；不要將中俄關係與美國的盟友小圈子相提並論；不要破壞中國在烏克蘭問題上勸和促談的努力；不要再以烏克蘭危機為藉口攻擊制裁中國。

文章提到，中方最近幫助伊朗、沙烏地阿拉伯成功復交，在國際社會引來讚譽的同時，也讓美國羨慕嫉妒恨。「美國現在很擔心，烏克蘭問題會以同樣的方式獲得轉圜。」