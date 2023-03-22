中駐日大使履新 吳江浩：以史為鑑

中國新任駐日大使吳江浩（中）21日抵達日本成田機場。（取材自政知新媒體 ）

中國新任駐日大使吳江浩21日抵日本 履新，他指自己赴任的重要使命就是維護、發展中日關係；呼籲中日雙方要以史為鑑、共創未來，也應相互尊重、友好合作。

中國國務院 昨發布「任免國家工作人員」通報，免去吳江浩的中國外交部部長助理一職。澎湃新聞報導，吳江浩已抵達日本履新，接替已離任的孔鉉佑。

日本共同社報導，日本政府已同意吳江浩接替孔鉉佑出任中國駐日本大使。

綜合香港01等報導，吳江浩昨在東京成田機場受訪指出，中日理應要以史為鑑，共創未來，也應相互尊重，友好合作。他表示，要堅守中日「四個政治文件」原則，遵循兩國領導人達成的共識，把中日關係始終穩定在一個正確的軌道上。

他還說，今年是中日和平友好條約締結45周年，中方希望和日方一道，重溫條約，履行條約，維護好中日和平發展的基本態勢。

吳江浩去年9月在「中日邦交正常化50周年系列活動啟動儀式」上表示，要堅持維護中日關係的政治根基、著眼長遠大局、深化互利合作、加強人文交往、順應時代潮流。他還說，「中國人講『心誠則靈』，日語也說『有心就有路』。相信只要我們錨定初心，抱定誠心，相向而行，就一定能夠推動中日關係迎來更加美好的明天」。

吳江浩生於1963年，曾在中國駐日使館擔任一等秘書、公使銜參贊。他還曾任中國駐斯里蘭卡 大使、中國外交部禮賓司副司長、亞洲司司長，2020年晉升為外交部部長助理。