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習近平已邀普亭訪中 指新總理李強將優先發展對俄關係

記者廖士鋒／即時報導
中國國家主席習近平21日與俄國總理會面時提到，已經於20日面邀俄國總統普亭訪問中國。（美聯社）
中國國家主席習近平21日與俄國總理會面時提到，已經於20日面邀俄國總統普亭訪問中國。（美聯社）

中國國家主席習近平21日與俄羅斯總理米舒斯京會面時，邀請對方訪問中國，並透露已面邀俄國總統普亭訪中。他還向對方表示，中國新任總理李強將會把發展中俄關係作為優先重點，也呼籲延續雙方總理定期會晤機制。

據俄羅斯衛星通訊社消息，習近平21日與俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）在俄國聯邦政府大樓舉行會見。米舒斯京強調習近平連任後首次出訪就來到俄羅斯的重要性，「這證明了新時代俄中關係的特殊性」。

習近平在會晤中表示，中國新任國務院總理李強「將依舊把發展新時代中俄全面戰略協作夥伴關係作為優先重點，並重視與您建立密切的工作聯絡」。習近平並呼籲延續雙方總理定期會晤的傳統。

報導並指，習近平邀請米舒斯京盡快訪問中國，而俄羅斯聯邦總理發言人則表示米舒斯京已接受習近平之邀。習近平並透露，在20日與俄國總統普亭（Vladimir Putin）見面時，「我正式邀請普亭總統在今年方便的時候訪問中國」。習近平提及，今年中國將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，而普亭參加了前兩屆論壇。習近平與普亭20日舉行非正式會談後，21日還將舉行正式會談。

報導並援引習近平談話指出，「選擇俄羅斯作為首個外訪目的地，這符合歷史邏輯，因為中俄兩國互為最大鄰國和全面戰略協作夥伴」。他強調，「兩國關係的堅固度經受住了時間的考驗」。

公開資料顯示，「一帶一路」國際合作高峰論壇是「一帶一路」框架下最高規格的國際活動，也是中共建政以來北京主辦的層級最高、規模最大的多邊外交活動。此前已分別於2017年、2019年舉辦過兩屆，各有29位與37位外國領導人與會，2020年與2021年則是以「高級別視訊會議」代替。

習近平 普亭 俄羅斯

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