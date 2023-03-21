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習近平訪俄 官媒評論：中國要對西方說4個「不」

中央社／台北21日電
俄羅斯因入侵烏克蘭遭西方國家制裁後，中國國家主席習近平(左)20日訪問莫斯科，受到俄總統普亭的歡迎。(路透)
俄羅斯因入侵烏克蘭遭西方國家制裁後，中國國家主席習近平(左)20日訪問莫斯科，受到俄總統普亭的歡迎。(路透)

中國國家主席習近平俄羅斯，官媒新華社刊登評論表示，中俄關係交好，光明磊落、意義重大，對於美西方要說「不要對主權國家的正常交往說三道四」等4個「不」。

新華社刊發評論指出，習近平訪俄羅斯一事，除了友誼之旅、合作之旅等意涵，和平之旅是國際社會共同期盼，出訪意義特殊。西方國家擔心中國領導人前往俄羅斯，對於美西方，中國必須要說4個「不」。

「不要對主權國家的正常交往說三道四」。中俄關係友好合作不斷深入，雙方「沒有最好、只有更好」，2013年以來，中俄最高領導人會面40次，中國領導人8次到訪俄羅斯。不管美西方喜不喜歡、不管有沒有烏克蘭危機，中俄關係都應該保持自己的定力和節奏，兩國正常交往不應中斷。

「不要將中俄關係與美國的盟友小圈子相提並論」。冷戰後中俄關係穩步前進，很大程度歸功於「不結盟、不對抗、不針對第三國」原則，結伴不結盟是中國外交務實理性之選。

美國固守冷戰思維，拉攏一派孤立另一派，組建多種盟友關係、拼湊各類小圈子，中俄不是盟友，美西方動輒把中俄捆綁在一起毫無道理。

「不要破壞中國在烏克蘭問題上勸和促談的努力」。中國不是烏克蘭危機當事方，仍積極尋求和平解決方案。俄烏衝突一週年當天，中國發布關於政治解決烏克蘭危機立場文件，表明勸和促談的善意和決心；美西方卻百般詆毀。

中國最近斡旋伊朗、沙烏地阿拉伯這兩個中東宿敵成功復交，在國際社會引來一波波讚譽，這讓美國羡慕嫉妒，美國現在很擔心，烏克蘭問題會以同樣的方式獲得轉圜。

「不要再以烏克蘭危機為藉口攻擊制裁中國」。美國手握軍事、金融、科技輿論霸權抹黑圍堵打壓中國，俄烏衝突是美國手中又一張「遏華牌」，將中俄捆綁，貼上威權國家、邪惡軸心等標籤，企圖敗壞中國形象；美國還以疑似支持俄羅斯為由，制裁一些中國企業。

文章最後強調，美國以莫須有罪名對中國制裁打壓，只會令自己更加失道寡助，「世人會看到，一個霸權不斷衰落的帝國是如何喪心病狂；而一個追求和平發展的負責任大國是如何孜孜以求」。

烏克蘭 俄羅斯 習近平

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