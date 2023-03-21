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國際民調：中國幸福感全球最高 網友：被幸福了

中國新聞組／北京21日電
「幸福」是一種很主觀的感受，在一項調查中，中國民眾的幸福感高居全球之冠。（新華社）
「幸福」是一種很主觀的感受，在一項調查中，中國民眾的幸福感高居全球之冠。（新華社）

根據國際民調機構益普索集團（Ipsos）近日發布的一份有關全球幸福指數的調查結果顯示，在32個國家中，幸福感指數最高的國家是中國（91%），其次是沙烏地阿拉伯（86%）與荷蘭（85%）。但這新聞卻得不到中國網友支持，微博上絕大部分的留言都表示不相信，還有人說自己「被幸福了」，甚至有人開玩笑說:「建議查一查是不是詐騙網站」。

中新網報導，益普索是一家總部位於法國巴黎的國際性民調機構，在台灣也設有分支機構。根據益普索官網介紹，該機構於2022年12月22日至2023年1月6日，通過其全球顧問線上調查平台，對32個國家的2萬2508名成年人進行這項調查。

調查結果顯示，平均而言，在32個國家中，近四分之三（73%）的成年人認為自己很幸福。在所有接受調查的國家中，幸福感指數最高的前十個國家依序為：中國、沙烏地阿拉伯、荷蘭、印度、巴西、阿拉伯聯合大公國、墨西哥、哥倫比亞、澳洲、智利。

美國（76%）和日本（60%）分別排在第14、第29名，南韓以57%排名第31，排在最後一名的是匈牙利，幸福感指數為50%。台灣並未列入這項調查之列。

報導稱，這項全球調查揭示了幸福的驅動因素，生活滿意度在拉丁美洲飆升，但在許多西方國家下降。雖然人們努力建立社會關係，但許多人對未來的人際關係持悲觀態度，五分之一的人認為，他們找不到可以尋求支持的對象。

調查報告指出，平均而言，中等收入國家（按照世界銀行定義）的幸福感，比高收入國家的幸福感增長得更明顯。自益普索（Ipsos）2011年開始跟蹤調查以來，中等收入國家的平均幸福水準，首次超過高收入國家。

不過新聞曝光後，有讀者在新聞留言區大讚這是好消息，立刻轉發，但微博上絕大部分網友都對此排行結果抱持懷疑：「這數據肯定被無數國人噴」、「農民一個月收入才100你跟我談幸福」、「清明快到了，要騙鬼嗎？」「難道只有我屬於那9%」。

根據國際民調機構益普索集團（Ipsos）的調查，中國的全球幸福指數領先歐美日等發...
根據國際民調機構益普索集團（Ipsos）的調查，中國的全球幸福指數領先歐美日等發達國家。（取自Ipsos官網）

指數 民調 微博

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