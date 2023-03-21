我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連收免費Uber Eats吃到怕 洛杉磯居民懷疑動機

G7唯一未訪烏克蘭的領導人 日相岸田文雄秘訪基輔

接任「中南海大管家」 蔡奇陪習近平訪俄羅斯

中國新聞組／北京21日電
蔡奇取代丁薛祥，接掌中共中辦主任。（中新社）
蔡奇取代丁薛祥，接掌中共中辦主任。（中新社）

中國國家主席習近平20日乘專機抵達莫斯科，開始對俄羅斯進行國是訪問。新華社報導，陪同習近平出訪的有：中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，國務委員兼外交部部長秦剛等。

新華社報導證實，蔡奇已取代丁薛祥，接掌中共中辦主任，成為「中南海大管家」。而前任中辦主任丁薛祥，日前已由中國全國人大會議推選為中國國務院排名第一的副總理。

有港媒報導，中辦主任也被稱為「中南海大管家」，一般都是中共總書記的心腹擔任。多年來，中辦主任一職並非政治局常委，蔡奇此番任職頗罕見，類似情况最早可追溯到1956年的8大，當時的黨主席是毛澤東，政治局常委鄧小平擔任相當於現在中辦主任的中央書記處總書記。當時，中共還保留主席制，黨主席對最高決策具有「最後決定權」。

報導稱，由中共政治局常委兼任中辦主任，相當罕見。3月兩會期間，蔡奇陪同習近平「下團組」，當時就有分析指出，蔡奇很有可能將擔任中辦主任。

報導指出，蔡奇是習近平的閩浙舊部，相識超過35年，絕對忠誠，兼任大管家亦可提升中辦的權威和地位。

蔡奇曾任北京市長、北京市委書記，中共20大擔任政治局常委、中央書記處書記。央視報導，中辦是中共中央的中樞機構，除負責文書、會議、傳達、機要、信息、調研工作，還負責高層領導人安全警衛、醫療保健，以及管理密碼、檔案、後勤服務等，使中辦主任素來有「中南海大管家」之稱，前提是必須獲得領導人的絕對信任。

據了解，中國前國務院總理溫家寶、前國家副主席曾慶紅、前人大委員長栗戰書都擔任過中辦主任，且這三人事後出任上述要職時都兼任中央政治局常委，顯示該職務的重要性。

中共 習近平 國務院

上一則

習普會晚宴7道菜 主打櫻桃汁鹿肉 還有巴甫洛娃甜點

下一則

美國人權報告：中國滅絕維族、鎮壓藏人、監控民眾

延伸閱讀

無視國際追究普亭罪責 布林肯：習近平外交掩護俄國暴行

無視國際追究普亭罪責 布林肯：習近平外交掩護俄國暴行
習近平訪俄推和談 美國務卿籲勿被拖延戰術矇騙

習近平訪俄推和談 美國務卿籲勿被拖延戰術矇騙
習近平訪莫斯科 支持普亭2024年連任俄國總統

習近平訪莫斯科 支持普亭2024年連任俄國總統
習近平訪俄會普亭 拜登將宣布3.5億元對烏新軍援

習近平訪俄會普亭 拜登將宣布3.5億元對烏新軍援

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻
普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領