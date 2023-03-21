接任「中南海大管家」 蔡奇陪習近平訪俄羅斯

蔡奇取代丁薛祥，接掌中共中辦主任。（中新社）

中國國家主席習近平 20日乘專機抵達莫斯科，開始對俄羅斯進行國是訪問。新華社報導，陪同習近平出訪的有：中共 中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，國務委員兼外交部部長秦剛等。

新華社報導證實，蔡奇已取代丁薛祥，接掌中共中辦主任，成為「中南海大管家」。而前任中辦主任丁薛祥，日前已由中國全國人大會議推選為中國國務院 排名第一的副總理。

有港媒報導，中辦主任也被稱為「中南海大管家」，一般都是中共總書記的心腹擔任。多年來，中辦主任一職並非政治局常委，蔡奇此番任職頗罕見，類似情况最早可追溯到1956年的8大，當時的黨主席是毛澤東，政治局常委鄧小平擔任相當於現在中辦主任的中央書記處總書記。當時，中共還保留主席制，黨主席對最高決策具有「最後決定權」。

報導稱，由中共政治局常委兼任中辦主任，相當罕見。3月兩會期間，蔡奇陪同習近平「下團組」，當時就有分析指出，蔡奇很有可能將擔任中辦主任。

報導指出，蔡奇是習近平的閩浙舊部，相識超過35年，絕對忠誠，兼任大管家亦可提升中辦的權威和地位。

蔡奇曾任北京市長、北京市委書記，中共20大擔任政治局常委、中央書記處書記。央視報導，中辦是中共中央的中樞機構，除負責文書、會議、傳達、機要、信息、調研工作，還負責高層領導人安全警衛、醫療保健，以及管理密碼、檔案、後勤服務等，使中辦主任素來有「中南海大管家」之稱，前提是必須獲得領導人的絕對信任。

據了解，中國前國務院總理溫家寶、前國家副主席曾慶紅、前人大委員長栗戰書都擔任過中辦主任，且這三人事後出任上述要職時都兼任中央政治局常委，顯示該職務的重要性。