我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無視普亭罪責 布林肯：習近平外交掩護俄暴行

92歲梅鐸再婚：害怕墜入愛河、這是最後一次了

習普會吃啥？晚宴7道菜 端上「巴甫洛娃甜點」

中國新聞組／北京21日電
巴甫洛娃甜點上了習普會的餐桌。圖為示意圖。(取材自維基百科)
巴甫洛娃甜點上了習普會的餐桌。圖為示意圖。(取材自維基百科)

本報系聯合報報導，中國國家主席習近平20日飛抵莫斯科，展開他三任國家主席和中共中央總書記後的首度出訪。同日下午，他隨即與俄羅斯總統普亭在克里姆林宮舉行一對一的非正式會談，再共進「工作午餐」，談話一直持續到晚餐。晚宴上，菜單上有七道菜，包括櫻桃汁鹿肉等。

俄新社報導，普亭與中習近平20日在克林姆林宮舉行的非正式會談結束，持續了四個半小時。會談在莫斯科時間下午4時30分左右以面對面的形式開始。雙方在隨後的晚宴上繼續交流。報導稱，兩國元首討論了雙邊合作和烏克蘭局勢以及北京提出的解決該問題的計畫。

據俄羅斯衛星社報導，晚宴上，領導人的菜單上有七道菜，包括：遠東海產品製作的涼菜；鵪鶉肉餅；鱘魚湯；石榴果子露。主菜是櫻桃汁鹿肉或伯朝拉河白北鮭。晚餐後，還有「巴甫洛娃甜點」（Pavlova dessert）奉上。

塔斯社報導，來自俄羅斯季夫諾莫爾斯科耶(Divnomorskoye)酒莊的兩款葡萄酒，即2020年份的「東坡」和「西坡」葡萄酒，被選來搭配晚宴。

俄新社報導，兩國領導人的正式會晤將於莫斯科時間21日下午3時在克里姆林宮舉行。這是中國領導人連任後首次出訪，時間為3月20日至22日。自2013年以來，習近平已作為國家元首八次訪問俄羅斯，比任何其他國家元首都多。在過去十年中，普亭和習近平總共以各種形式會晤了40多次。

俄羅斯 習近平 普亭

上一則

中游泳選手傅園慧再拋金句：現在是「洪荒阿姨」了

下一則

腳踩幾十萬鞋去看展 王思聰與日本美女畫家「罰站式合照」

延伸閱讀

無視國際追究普亭罪責 美：習近平外交掩護俄國暴行

無視國際追究普亭罪責 美：習近平外交掩護俄國暴行
習近平訪俄推和談 美國務卿籲勿被拖延戰術矇騙

習近平訪俄推和談 美國務卿籲勿被拖延戰術矇騙
習近平訪莫斯科 支持普亭2024年連任俄國總統

習近平訪莫斯科 支持普亭2024年連任俄國總統
國際刑事法院對俄總統普亭發出逮捕令 中外交部回應

國際刑事法院對俄總統普亭發出逮捕令 中外交部回應

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00

超人氣

更多 >
花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活
業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的

業內揭密：在餐廳吃到的這5類食品 通常是買現成的
出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了

出現這6個跡象 你家洗衣機就該換了
56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談
170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂

170億美元慘淪壁紙的瑞信AT1債券是什麼？Q&A一次看懂