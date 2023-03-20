習普會吃啥？晚宴7道菜 端上「巴甫洛娃甜點」

巴甫洛娃甜點上了習普會的餐桌。圖為示意圖。(取材自維基百科)

本報系聯合報報導，中國國家主席習近平 20日飛抵莫斯科，展開他三任國家主席和中共中央總書記後的首度出訪。同日下午，他隨即與俄羅斯 總統普亭 在克里姆林宮舉行一對一的非正式會談，再共進「工作午餐」，談話一直持續到晚餐。晚宴上，菜單上有七道菜，包括櫻桃汁鹿肉等。

俄新社報導，普亭與中習近平20日在克林姆林宮舉行的非正式會談結束，持續了四個半小時。會談在莫斯科時間下午4時30分左右以面對面的形式開始。雙方在隨後的晚宴上繼續交流。報導稱，兩國元首討論了雙邊合作和烏克蘭局勢以及北京提出的解決該問題的計畫。

據俄羅斯衛星社報導，晚宴上，領導人的菜單上有七道菜，包括：遠東海產品製作的涼菜；鵪鶉肉餅；鱘魚湯；石榴果子露。主菜是櫻桃汁鹿肉或伯朝拉河白北鮭。晚餐後，還有「巴甫洛娃甜點」（Pavlova dessert）奉上。

塔斯社報導，來自俄羅斯季夫諾莫爾斯科耶(Divnomorskoye)酒莊的兩款葡萄酒，即2020年份的「東坡」和「西坡」葡萄酒，被選來搭配晚宴。

俄新社報導，兩國領導人的正式會晤將於莫斯科時間21日下午3時在克里姆林宮舉行。這是中國領導人連任後首次出訪，時間為3月20日至22日。自2013年以來，習近平已作為國家元首八次訪問俄羅斯，比任何其他國家元首都多。在過去十年中，普亭和習近平總共以各種形式會晤了40多次。