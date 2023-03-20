我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

要做中文版ChatGPT 李開復組公司 喊話全球人才加入

記者葉文義／綜合報導
創新工廠董事長兼首席執行官李開復19日在微信「朋友圈」宣布籌辦中文版ChatGPT公司「Project Al 2.0」新公司。(取材自鈦媒體)
創新工廠董事長兼首席執行官李開復19日在微信「朋友圈」宣布籌辦中文版ChatGPT公司「Project Al 2.0」新公司。(取材自鈦媒體)

創新工場董事長兼首席執行官李開復19日在微信「朋友圈」宣布籌辦中文版ChatGPT公司「Project Al 2.0」新公司，這是創新工場孵化的第七家公司，致力打造Al 2.0全新平台和Al-first生產力應用的全球化公司。

李開復在「朋友圈」寫到，Proiect Al 2.0不僅僅要做中文版ChatGPT。新公司的資金、算力陸續到位，現在正式開啟團隊組建。這是一家由技術願景驅動、擁有卓越中國工程底蘊的創新企業，在全球範圍號召世界級人才加入。

據第一財經，創新工場方面對此回應稱，目前「已有多位具有全球大廠帶領大型團隊的技術管理人才，確認了加入意向。」招聘方向包括大模型、NLP、多模態、演算法到分散式架構等。該階段李開復會親自帶隊，招攬全球人才。待到CEO到位後，再進行交棒。

前幾日，創新工場剛剛就人工智慧行業趨勢舉行了一次交流會，李開復當時表示，未來將重心放在AI 2.0方面。他稱，AI 2.0 是絕對不能錯過的一次革命，之所以稱其為AI 2.0，而不是某些產品的代號，因為這些產品其實有多種的內涵，它帶來革命的機會大家遠遠沒有看到。

所謂AI 2.0，李開復認為是在深度學習取得重大突破後，AI已經來到從1.0邁入2.0的拐點。多模態、巨型數據集的飛速發展，AI優化目標函數及訓練模型的技術方法將大幅精進，能更好地模擬人類的認知智慧。

AI ChatGPT 微信

上一則

WSJ：中國培育上千家「小巨人」 拚太空、通訊超越美國

下一則

葉劉痛批巴士加價 憂公帑補貼變無底洞

延伸閱讀

56歲葉子楣近照曝光 緊身衣裙擋不住火辣上圍

56歲葉子楣近照曝光 緊身衣裙擋不住火辣上圍
僑教中心華文教師交流會 「給予主流老師支持」

僑教中心華文教師交流會 「給予主流老師支持」
樂團主唱蔣凡驚爆去世 團員避談死因「有人問就說她出國了」

樂團主唱蔣凡驚爆去世 團員避談死因「有人問就說她出國了」
杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

杭州女清理老房 翻出媽媽「豪華寶貝」 朋友圈：快藏好

熱門新聞

中國富商郭文貴。（本報資料照片）

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

2023-03-16 12:28
雞蛋「化石」已有不少裂痕。（取材自微博）

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

2023-03-14 11:00
楊紫瓊1980年代到香港影壇發展。（取材自Instagram）

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

2023-03-14 02:11
中國知名軍醫蔣彥永12日下午過世，享耆壽92歲。（美聯社資料照片）

中國軍醫蔣彥永15日出殯 家屬被要求「三不准」

2023-03-14 13:28
中國女籃前領隊張隆的妻子自揭，女籃國手李夢（如圖）當小三插足她和張隆的婚姻。圖源：網易新聞

中國女籃領隊出軌國手 媒體批判：比打假球可怕

2023-03-18 15:11
福建艦水線附近紅色油漆上有一處排水口正在排水，周圍發黑，專家認為是「海試近了」的信號。。(取材自環球網)

關鍵8秒 央視這段畫面 揭「福建艦」最新信息

2023-03-14 07:00

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅