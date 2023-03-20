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中非共和國金礦遭武裝分子襲擊 中國公民9死2傷

中國新聞組／北京20日電
中非共和國一金礦發生槍案，中國公民九死兩傷。(取材自鳳凰網／國際PAI)
中非共和國一金礦發生槍案，中國公民九死兩傷。(取材自鳳凰網／國際PAI)

中非共和國（Central African Republic）班巴里市市長19日表示，中部地區一處由中資企業營運的金礦廠遭武裝分子襲擊，至少九名中國公民死亡，還有兩名中國人受傷。當地媒體稱，一夥不明身分的槍手19日上午襲擊Chimbolo村莊。中國使館隨即發布消息，籲首都班吉以外地區的中國公民立刻撤離。 

香港01引述俄羅斯衛星通訊社報導，當地官員表示，事發於當日清晨約5時，武裝分子當時制伏警衛後開火，而當局正展開追捕。有附近居民受訪稱，事件反映中非共和國政府欠缺能力保護當地的中非共和國人及外國人。

迄今尚未有組織承認發動這次襲擊，但有報導指，活躍於當地的反政府武裝組織「愛國者追求改革同盟」（Coalition of Patriots for Change，CPC）被懷疑與之有關，而相關組織與前總統博齊澤（Francois Bozizé）有關連。不過CPC已否認，並指這是俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）所策畫，目的是威嚇當地的中國人，惟未有提供相關證據。

報導亦指出，這次襲擊事件，再加上數日前有三名中國人在喀麥隆邊境被槍手擄走，預料將促使現任總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）計畫訪華，尋求安撫中國投資者。

中非共和國有多個金礦由中資企業負責經營，目前正面對人身安全挑戰。2020年，中非共和國武裝團體與政府軍在YALOKE地區發生武裝對峙，混亂中四間中國私營礦企的八輛汽車及其他財物被搶，幸無人員傷亡，事後開始有中國公民撤離當地。2018年，三名中國公民在中非共和國西南部城市索索-那孔波遇襲身亡，另有一名中國公民受重傷。

環球網報導，中國駐中非共和國使館19日在網站發布消息稱，中非共和國外省安全事件頻發， 請中非共和國首都班吉以外地區的中國公民立刻撤離。

中國駐中非共和國使館發布消息稱，中非共和國外省安全事件頻發， 請中非共和國首都班...
中國駐中非共和國使館發布消息稱，中非共和國外省安全事件頻發， 請中非共和國首都班吉以外地區的中國公民立刻撤離。(取材自環球網)

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