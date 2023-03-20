WSJ：中國培育上千家「小巨人」 拚太空、通訊超越美國

外媒分析，中國工信部正致力於培育「小巨人」企業，目標在太空與通訊等高科技先進領域超越美國。（中新社）

美媒報導，為了抵禦美國加強圍堵的壓力、並與美國爭搶科技供應鏈霸主，中國已培育出上千家「小巨人」企業，其中即包括太空 與通訊。專家警告，這些計畫扶植產業的廣度與深度，應該警醒世人。

華爾街日報（WSJ）報導，在美國追求主宰全球單一關鍵科技供應的霸主地位之際，中國追求另一種策略，近年來已把歷來最多的國家資金，轉往協助達成在多項產業自主且稱霸的目標，希望掌控所謂的技術「咽喉」，以免美國和盟邦「卡脖子」阻礙其進展。

中國透過工信部管理的兩項計畫追求這個目標，其中之一是支持被選上的「小巨人」企業，也就是規模小、專精於有望主宰核心技術的企業，另一項則是被稱為「單項冠軍」的計畫，找出並且支持已經、或有望在重要利基市場成為全球領導者的本土企業。

工信部在2016年宣布首批單項冠軍，Force Distance Times分析指出，一開始有98家企業，2021年已增加到952家；工信部在2018年選出首批小巨人，部分是為了幫助單項冠軍企業克服技術瓶頸，也找出未來的單項冠軍，2021年撥出人民幣100億元(約14.5億美元)的補貼預算，要在2025年前納入超過1000家新公司，迄今已選出超過9000家企業。

這些企業被分析師形容為中國科技未來的先驅，法國興業銀行更已創造出針對這項題材的投資商品，描述這些前程似錦的小巨人努力讓自己和北京 的長期優先政策「站對邊」。

接受美國製造業資助的研究機構Force Distance Times在15日發布詳盡的報告表示，這些計畫應該讓世人驚覺北京的產業政策有多先進、細緻及全面。這個機構是由倡議更嚴苛對抗中國的美國地緣政治顧問公司Horizon Advisory創辦人創設。

工信部所列出的小巨人和單項冠軍名單，多是少為人知，卻在航太 、再生能源、電子及半導體等新興領域扮演要角的企業。

Force Distance Times的報告作者Mary Hui表示，這些計畫及選中的企業，讓人窺見中國的產業立場、也新、以及運用的工具。報告指出，在北京產業政策中，展現出特別有企圖心的領域為太空探索，選出至少18家單項冠軍與43家小巨人，都生產航太業供應鏈內的關鍵產品。

例如，單項冠軍有研粉末新材料公司（GRIPM Advanced Materials）專精生產用於3D列印航太零組件的先進銅金屬粉，在全球的市占率逼近38%。該公司之前受訪時曾說，目標是成為全球所有金屬粉的最大生產商，不只銅，有研粉末新材料公司投資的分公司專精生產其他金屬粉，去年也被選為小巨人。

小巨人司南導航（ComNav Technology）生產用於高度精準導航定位的特殊電腦晶片與主機板，最大客戶是生產高度精準衛星訊號接收器的廣州南方衛星導航。儘管中國轉向偏好由國家主導，引發經濟學家質疑創新的效益，但Mary Hui的報告說，「中國重視產業安全和影響力，甚於效率」。

以北京的基準來看，這兩項計畫似乎都已創造出相對有效的培養公司陣容。Mary Hui的分析顯示，去年最近一批單項冠軍中，接近30%都是從小巨人計畫畢業。