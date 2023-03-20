習近平訪俄羅斯前發文：烏克蘭危機定能解決

中國國家主席習近平20日啟程訪問俄羅斯。圖為習近平2019年訪俄時，檢閱俄羅斯三軍。(新華社)

中國國家主席習近平 20日啟程訪問俄羅斯 ，20日在俄羅斯媒體發表署名文章指出，去年俄烏衝突以來，他已就烏克蘭 危機相繼提出多項主張。習近平強調，「只要各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑」。

習近平此次訪俄是他第三度出任中國國家主席後首度出訪。據央視新聞報導，習近平在俄羅斯報和俄新社網站發表題為「踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章」的署名文章。習近平在文章中稱，十年前，他當選中國國家主席後，俄羅斯是他訪問的首個國家。十年來，他八次到訪俄羅斯，每次都「乘興而來，滿載而歸」。

習近平在文章中還提及他與俄羅斯總統普亭的密切關係。文章提到，這些年來，他與普亭保持密切工作聯繫，在雙邊和國際場合先後40次會晤，「為兩國關係和各領域合作擘畫藍圖，就共同關心的重大國際和地區問題及時溝通對表，為雙邊關係持續健康穩定發展牢牢定向把舵」。

對於此次對俄羅斯進行的國事訪問，習近平形容，「是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅」。他期待同普亭一道，共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新舉措。

針對當前國際情勢，習近平表示，當今世界正處於「百年未有之大變局」。傳統與非傳統安全挑戰錯綜交織，霸權、霸道、霸凌行徑危害深重，世界經濟復甦道阻且長。國際社會憂心忡忡，亟盼驅散危機的合作良方。

習近平在文章中不點名批判美國稱，「世界上不存在高人一等的國家，不存在放之四海而皆準的國家治理模式，不存在由某個國家說了算的國際秩序。」

就俄烏衝突問題，習近平指出，去年以來，烏克蘭危機全面升級。中方始終著眼事情本身的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。

習近平表示，對於俄烏衝突他相繼提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產業鏈、供應鏈穩定等，這成為中方處理烏克蘭危機的根本遵循。

他還提到北京當局上個月發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件。習近平稱，這份文件「吸納了各方合理關切，體現了國際社會在烏克蘭危機問題上的最大公約數，為緩解危機外溢、推動政治解決發揮了建設性作用」。