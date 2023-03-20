日媒引述美消息：中國製彈藥被用在烏克蘭

美國官員證實中國彈藥在烏克蘭被使用。圖為示意圖。(取材自Pixabay)

在中國國家主席習近平訪俄之前，美國官員證實中國彈藥在烏克蘭 被使用，並說，若確定是由北京 提供，華盛頓將採取措施。儘管習近平正在努力展示中立和平面孔，但他一直避免譴責俄羅斯 的入侵。

日本共同社英文網報導，美國政府消息人士17日表示，美國已證實在烏克蘭戰場上，有中國彈藥被使用，並懷疑這些彈藥是由俄羅斯軍隊發射的。

該媒體引述消息人士說，美國政府在分析了彈藥的成分和其他因素後，確定在烏克蘭發現的一些彈藥是在中國生產的。但是，他們沒有透露發現的是哪種彈藥。華盛頓已向美國一些合作夥伴通報了這一確認。

美國政府消息人士沒有具體說明這些彈藥是否由中國提供，但補充說，如果發現北京提供了這些彈藥，華盛頓準備採取行動。

報導說，隨著烏克蘭戰爭進入第二年，在烏克蘭戰場發現中國彈藥的確認，可能進一步激化美中之間的緊張關係。拜登本周早些時候說，他預計很快會與習近平通話，但沒有詳細說明。

美國官員們最近表示，華盛頓擁有的情報表明，北京正在考慮向俄羅斯運送武器和彈藥。美國正在保持警惕並繼續密切追蹤觀察。

該報導說，中國當局越來越多地試圖將自己表現為一個中立的和平調解人，並一再否認意圖為烏克蘭戰爭向俄羅斯提供武器。但北京一直避免譴責俄羅斯的入侵。

隨著烏東戰鬥的加劇，西方官員表示，俄羅斯軍隊和為克里姆林宮作戰的僱傭軍瓦格納集團一直在為炮彈的短缺而掙扎。

瓦格納集團創始人葉夫根尼-普里戈津上個月指責俄軍和國防部沒有為其戰鬥人員提供足夠的彈藥。

據消息人士稱，瓦格納集團正試圖從它在其他國家的軍事行動中轉移武器，用於正在烏克蘭進行的戰爭。

據美國政客新聞網站Politico本周引述海關的數據，在去年6月至12月間，中國公司向俄羅斯實體發送了1000支突擊步槍、無人機部件和其他具有潛在軍事用途的設備。

美國白宮國家安全發言人科比（John Kirby）17日在新聞會上說：「我們對中國向俄羅斯提供致命武器和致命能力的可能性仍有和上周一樣的擔憂。」